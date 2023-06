Nelle scorse ore, l'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttosport del club bianconero e di quelli che potrebbero essere in estate gli innesti societari della società piemontese. Sullo stesso argomento ha detto la propria opinione un altro ex della Juve, Massimo Bonini, intervistato ai microfoni di Juvenews.eu.

Tacchinardi alla Juventus: "Prendi una figura come Del Piero o Giuntoli"

L'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano piemontese Tuttosport e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata ovviamente la Juve e quelli che secondo lui dovrebbero essere gli innesti a livello societario dei piemontesi.

Tacchinardi, ha dunque detto in merito: "Mentre Inter e Milan hanno l’ossatura della futura squadra, alla Juve ancora manca. Allegri è stato lasciato solo, servono figure come Del Piero e Giuntoli che portino entusiasmo". Tacchinardi ha poi spostato la sua disamina sull'annata che ha appena concluso la Juventus, asserendo quanto segue: "L’ultima Juve non è stata disastrosa ma sicuramente non sufficiente: non ha mai espresso un bel gioco e non può prendere 4 gol a Empoli. Saranno stati anche scioccati per la sentenza a mezz’ora dall’inizio, ma proprio per quello devi scendere in campo e ribaltare gli avversari". Tacchinardi ha poi concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus, per ripartire con il giusto passo nel prossimo futuro, dovrebbe organizzare un progetto basato su idee chiare, andando poi a ricostruire la squadra partendo dal principio.

Bonini sul possibile arrivo di Giuntoli alla Juve: "La Juventus necessita di un personaggio bravo come lui"

Anche l'ex calciatore della Juventus Massimo Bonini ha parlato delle indiscrezioni che vorrebbero il ds del Napoli Cristiano Giuntoli vicino alla Juve. Ecco quanto detto da Bonini in un'intervista rilasciata ai microfoni di Juvenews.eu: "Giuntoli?

Alla Juve occorre uno come lui. Alla fine, un bravo direttore sportivo scopre i migliori calciatori quando sono ancora ignoti ai più, non quando sono già affermati. Lui, al Napoli, ha saputo fare molto bene questo”. Bonini ha poi concentrato il suo intervento sulla riconferma che c'è stata recentemente da parte della Juventus di Massimiliano Allegri: "La società lo ha riconfermato, ora la palla passa a lui.

Vuole continuare a restare in un calcio ambizioso e mettersi in gioco per rilanciare la Juve o guadagnare maggiore denaro? Sarebbe in ogni caso una scelta legittima". Bonini ha infine concluso il suo intervento parlando di Dusan Vlahovic, sottolineando come l'attaccante serbo non avrebbe mostrato quel che basta per essere considerato un incedibile dalla Juventus.