Le ultime indiscrezioni dalla Continassa vorrebbero i massimi dirigenti della Juventus convinti di lasciare anche per l'anno prossimo la gestione tecnica a Massimiliano Allegri, scelta discussa da diversi tifosi tra cui lo speaker Edoardo Mecca. Del manager da livornese e del suo futuro ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport anche l'ex calciatore Massimo Mauro.

Juve, la società bianconera avrebbe deciso di continuare con Allegri, diversi tifosi bianconeri contrariati da questa scelta

La Juventus e Massimiliano Allegri dovrebbero proseguire la propria avventura insieme.

Stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Continassa, il club bianconero avrebbe intenzione di non mettere in discussione il tecnico livornese, che dalla sua possiede un contratto che lo lega alla "Vecchia Signora" fino al 2025. Questa notizia, non sarebbe andata giù a diversi supporter della Juventus, primo tra tutti lo speaker radiofonico Edoardo Mecca. Quest'ultimo, sul proprio profilo Twitter ha dunque commentato le voci della permanenza di Allegri asserendo: "Per amore della Juve alla fine si accettano le decisioni prese e con l’inizio della nuova stagione si tiferà come sempre ma per me scelta davvero incomprensibile". Al seguente post, diversi tifosi della Juventus si sono accodati, manifestando il proprio dissenso per questa scelta e tra i vari messaggi si legge ad esempio questo: "Se veramente la Juve conferma Allegri perché " costretti" dal suo contratto, siamo veramente alla frutta".

Mecca ha poi continuato con il suo incipit, lanciando una critica piuttosto diretta alla società Juventus, scrivendo in un altro post quanto segue: "Ma il tifoso che paga, si fa il fegato marcio, segue la squadra sempre e comunque, accetta di prenderne 5 dal Napoli, 4 dall’Empoli, perde due volte contro il Monza, viene umiliato dal Maccabi, merita questa pantomima?

Un caos stucchevole che la Juve avrebbe potuto risparmiarci."

Mauro: "La Juventus deve ripartire da Allegri, la sua bravura non si può mettere in discussione"

Di un altro parere rispetto ad alcuni tifosi della Juventus, è quello di Massimo Mauro. L'ex calciatore della Juventus, intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, ha infatti difeso Massimiliano Allegri e la scelta della Juventus di continuare con lui: "La Juve deve ripartire da Allegri, uno così non si discute però vorrei rivedere una squadra coraggiosa.

Per rinascere servono tanti Fagioli. Io ripartirei da Allegri senza dubbio. La sua bravura non si discute ed è stato l’unica certezza in una stagione dove alla Juve hanno dovuto rivoluzionare tutto. Però a Max darei un consiglio, se posso. Torni a essere l’Allegri di prima, era davvero divertente vedere la sua Juve. Tanti Fagioli".