Puntellare l'organico e blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: sono questi gli obiettivi dell'Inter che punta a riprendersi il vertice nel campionato italiano e continuare il percorso in Champions League. Oltre alle richieste per Nicolò Barella e Lautaro Martinez, il club nerazzurro deve fare i conti con la grande stagione di Federico Dimarco che a suon di prestazioni è finito nel mirino di diversi top club europei.

Inter, Real e United monitorano Dimarco

Le prestazioni dell'esterno nerazzurro non sono passate inosservate e stando alle ultime notizie di mercato, il Real Madrid e il Manchester United sarebbero pronti a intavolare una trattativa con l'Inter per acquistare il talentuoso terzino italiano.

Comunque Dimarco è ormai uno dei calciatori fondamentali del sistema di gioco di Simone Inzaghi e salvo offerte monstre non dovrebbe esser ceduto dal club nerazzurro.

Rimanendo sul versante mancino, se Dimarco è considerato uno degli incedibili, non si può dire lo stesso per Robin Gosens che di fronte a un'offerta attorno ai 20 milioni di euro potrebbe lasciare Milano. Sull'ex Atalanta ci sarebbe l'interesse dell'Union Berlino che sarebbe pronto a un'offerta attorno ai 12-15 milioni di euro. In caso di cessione dell'esterno tedesco, l'Inter potrebbe puntare forte su Carlos Augusto, valutato 30 milioni di euro dal Monza. L'esterno brasiliano è nel mirino anche del Newcastle.

Inter, idea Azpilicueta per la difesa, anche Demiral nel mirino

L'Inter pensa anche a rinforzare il pacchetto arretrato, che oltre Milan Skriniar (libero a parametro zero) potrebbe perdere anche un altro giocatore d'esperienza come Danilo D'Ambrosio. Infatti, il classe 88 non dovrebbe prolungare il proprio contratto con il club nerazzurro che starebbe quindi valutando l'acquisto di un altro difensore.

Come profilo di grande esperienza, l'Inter valuta quello di Cesar Azpilicueta, centrale spagnolo che potrebbe lasciare il Chelsea già in questa sessione di mercato. Molto dipenderà dalla volontà dei Blues e soprattutto dal neo tecnico Pochettino se puntare ancora sull'esperto difensore della Roja. Stando alle indiscrezioni, l'Inter gli avrebbe offerto un biennale, in attesa delle eventuali mosse del Chelsea.

Infine, i nerazzurri guardano anche in casa Atalanta con i nomi di Scalvini e Demiral che restano nei radar. Per il centrale italiano, la Dea chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro, visto l'interesse di altri club italiani ed europei, mentre per l'ex Juventus potrebbe essere sufficiente una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ma l'Inter che potrebbe provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.