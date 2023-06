La Juventus continua ad attendere una risposta da Adrien Rabiot con la madre agente che in questi giorni sarebbe a Torino per discutere della proposta arrivata dal club.

Stando a quanto affermato dai media di settore, la società avrebbe proposto un rinnovo annuale da 7.5 milioni di euro l'anno su mandato di Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto al club di fare uno sforzo per trattenere il mediano transalpino in rosa.

Entro 48 ore dovrebbe arrivare una risposta ufficiale, nel frattempo la Juventus monitora le alternative.

La prima opzione è Davide Frattesi

In caso di addio del proprio mastino di centrocampo, la Juventus potrebbe virare in primis su Davide Frattesi, un calciatore per caratteristiche molto diverso che andrebbe a comporre una mediana dunque del tutto nuova con Fagioli, Locatelli e Pogba.

Su Frattesi, però, ci sarebbero anche Inter, Roma e Milan che starebbe per cedere Tonali al Newcastle. I rossoneri potrebbero così fare un balzo in testa alla corsa per il centrocampista classe 99 forti anche dell'ingresso di 60-70 milioni di euro che arriverebbero dalla cessione del proprio mediano.

Il cartellino di Frattesi costa attorno ai 40 milioni di euro ma il fatto che il ragazzo abbia già fatto sapere di voler restare in Italia restringe il campo delle pretendenti: il Sassuolo alla fine potrebbe anche accontentarsi di qualcosa meno.

Il piano due, se dovessero sfumare Rabiot prima e Frattesi poi, porterebbe a Milinkovic-Savic della Lazio.

Affare Milinkovic-Savic, alla Lazio Rovella piacerebbe

Se nell'affare Frattesi il ds Giovanni Manna sembra orientato a proporre al Sassuolo il cartellino di Koni De Winter, anche la pista che conduce a Milinkovic-Savic della Lazio potrebbe essere caratterizzata dall'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe contribuire ad abbassare le pretese economiche del club di Lotito, che vorrebbe intascare almeno 35 milioni di euro.

Scaduto il termine per poter riscattare Luca Pellegrini che dovrebbe dunque rientrare a Torino e sfumata la possibilità di avere Arek Milik (che la Juventus ha riacquistato a titolo definitivo dal Marsiglia per puntarci), rimarrebbe la sola carta Rovella gradita al tecnico Maurizio Sarri.

Nicolò Rovella viene da un'ottima stagione in prestito al Monza ma la Juventus vorrebbe trattenerlo per rimpiazzare il partente Leandro Paredes, rientrato al PSG: non è ad ogni modo escluso un suo sacrifico qualora si ritenesse prioritario ingaggiare il Sergente.

Le prossime ore saranno decisive per capire in che direzione vorrà muoversi il club.