Nelle prossime settimane potrebbe esserci un intreccio di Calciomercato fra Inter e Juventus, per quanto riguarda la porta. La mancata partecipazione dei bianconeri alla prossima Champions League causerà dei mancati ricavi per almeno 60 milioni di euro. Proprio per questo motivo, il club torinese potrebbe valutare importanti cessioni durante il calciomercato estivo. In caso di offerte adeguate potrebbe partire anche il portiere Wojciech Szczesny, che secondo alcune recenti indiscrezioni piacerebbe all'Inter.

Szczesny potrebbe sostituire Onana all’Inter

Szczesny ha recentemente prolungato il contratto con la Juve per un’altra stagione, grazie al rinnovo automatico per un’altra stagione fino a giugno 2025. Nonostante questo potrebbe comunque lasciare la società bianconera in estate.

Infatti, l'Inter potrebbe trovarsi nell’esigenza di cercare un nuovo portiere. André Onana, infatti, ha avuto una stagione positiva ed è finito a nel mirino del Chelsea di Pochettino, che nelle prossime settimane potrebbe offrire oltre 40 milioni di euro per averlo. Una cessione del genere peraltro garantirebbe una plusvalenza importante per il bilancio nerazzurro, anche in considerazione dell’arrivo a parametro zero del camerunese all’Inter un anno fa.

A quel punto, i nerazzurri potrebbero puntare proprio su Szczesny, che è apprezzato da Marotta fin quando lo portò alla Juventus dalla Roma nel 2017. La trattativa comunque non sarà semplice, considerando che l'Inter è una diretta rivale dei bianconeri: potrebbe comunque essere determinante la volontà del giocatore.

Il resto mercato dell'Inter

L'Inter in estate dovrà valutare il futuro di Romelu Lukaku che farà ritorno al Chelsea al termine del prestito e di Joaquin Correa, che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Per quanto riguarda invece Edin Dzeko sembra pronto a prolungare il contratto dopo la finale di Champions League. Nonostante i 37 anni il giocatore ha dimostrato di poter dare un grande contributo ed è risultato decisivo soprattutto nella massima competizione europea.

In entrata in attacco ai nerazzurri piacerebbe Mateo Retegui, giocatore nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini e attualmente in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Tuttavia, il Tigre dovrebbe riscattarlo nelle prossime settimane, con la clausola di dover pagare poi al Boca 50% dei diritti su una futura rivendita. A quel punto il giocatore potrebbe essere ceduto a un club europeo e l'Inter sarebbe in pole position.