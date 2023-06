La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la fascia destra da affidare al tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il nome nuovo di queste ore per l'Inter sarebbe quello di Marusic, esterno destro della Lazio, per il quale la valutazione proposta dal club biancoceleste si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Adam Marusic

L'esterno destro montenegrino in questa stagione ha disputato con la maglia della Lazio 33 partite in Serie A, senza alcuna marcatura ma fornendo 2 assist a propri compagni; il profilo del giocatore trentenne potrebbe interessare ai nerazzurri che starebbero valutando una possibile proposta in estate.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la dirigenza interista starebbe pensando ad un'offerta di circa 20 milioni di euro per strappare il giocatore dal club biancoceleste nella prossima finestra di mercato; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro con gli emissari della Lazio per definire la trattativa che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi estivi.

La situazione dell'Inter a centrocampo per il futuro

Nella prossima estate il giocatore dell'Inter indiziato a lasciare Appiano Gentile potrebbe essere Denzel Dumfries e proprio per questo motivo la dirigenza si starebbe muovendo a caccia di sostituti dell'esterno olandese, uno dei quali potrebbe essere proprio Adam Marusic dalla Lazio.

L'esterno nerazzurro sarebbe richiesto da diversi top club soprattutto in Premier League, con il forte pressing del Chelsea che avrebbe intenzione di mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere Denzel Dumfries nella prossima estate.

Anche l'Aston Villa sarebbe interessata al giocatore, ma al momento l'offerta del club guidato da Unai Emery arriverebbe a circa 30 milioni di euro.

L'esterno olandese sarebbe attenzionato anche nel campionato spagnolo, con il Barcellona in prima linea per cercare di chiudere il trasferimento con un'offerta di circa 35 milioni di euro.

Per quanto riguarda eventuali sostituti, oltre ad Adam Marusic della Lazio la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando anche Wilfried Singo, esterno destro del Torino, la cui valutazione effettuata da parte del Presidente Urbano Cairo però sarebbe considerata per ora eccessiva per le finanze del club di Viale della Liberazione e pertanto la trattativa si sarebbe arenata.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero seguendo da vicino anche la situazione di Tajon Buchanan, esterno canadese del Club Brugges, per il quale la dirigenza starebbe pensando ad un affondo nella prossima estate.