In questi giorni, la Juventus sta iniziando programmare l'imminente Calciomercato, che sarà inevitabilmente condizionato anche dai mancati introiti derivanti dalla Champions League. Per questo motivo, quasi tutti i giocatori bianconeri di fronte a eventuali offerte congrue potrebbero partire.

Stando a quanto afferma Tuttosport, in questo momento i calciatori incedibili sarebbero solo Nicolò Fagioli, Paul Pogba, Manuel Locatelli e Danilo. A parte questi quattro elementi, quindi, tutti gli altri giocatori, almeno sulla carta potrebbero partire, fra essi ci sarebbero pure Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, dalle cui cessioni la Juventus potrebbe monetizzare ingenti somme utili per il mercato, al momento comunque non ci sarebbero offerte concrete.

Anche alcuni giovani potrebbero partire, da Miretti a Iling-Junior

Nella lista dei possibili partenti in casa Juventus ci sarebbero anche alcuni giovani, come Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior. L'inglese potrebbe avere parecchio mercato e da una sua eventuale cessione, la Juventus potrebbe ricavare circa 20 milioni: il laterale sinistro ha un contratto con i bianconeri fino al 2025 e da questo punto di vista la società potrebbe decidere di "sacrificarlo" per non arrivare troppo a ridosso della scadenza. Anche il centrocampista italiano Miretti pare avere diversi estimatori: su di lui vi sarebbe ad esempio la Salernitana e in caso di una sua cessione la Vecchia Signora potrebbe incassare circa 15 milioni.

Poi ci sarà da piazzare tutti quei giocatori di ritorno dai vari prestiti in altri club ma che non rientrerebbero nei piani futuri di Allegri, ossia Dejan Kulusevski, Arthur Melo, Denis Zakaria e Weston McKennie.

Possibile spazio in prima squadra per Rovella

Uno dei giocatori che dovrebbe rientrare (dal prestito al Monza) a Torino per restare è Nicolò Rovella.

Infatti mister Massimiliano Allegri vorrebbe tenere il giocatore classe 2001, lo avrebbe anche già incontrato per ribadirgli la volontà di tenerlo e di inserirlo in prima squadra al posto del partente Leandro Paredes. L'argentino non sarà infatti riscattato dalla Juventus e nei prossimi giorni tornerà al Paris Saint Germain (probabilmente verrà poi ceduto altrove). Su Rovella nel frattempo ci sarebbe comunque l'interesse dei tedeschi del Borussia Dortmund, che al momento comunque non hanno ancora effettuato una vera offerta.