Secondo le ultime di mercato, la Juventus e l'Atletico Madrid potrebbero intavolare una trattativa che prevedrebbe uno scambio alla pari con Dusan Vlahovic che andrebbe in Spagna al posto di Joao Felix. Inoltre il club bianconero vorrebbe acquisire un centrocampista e tra i nomi osservati ci sarebbero Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Juventus ed Atletico Madrid pensano allo scambio in attacco: Vlahovic potrebbe andare in Spagna, Joao Felix a Torino

La Juventus, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, starebbe pensando ad uno scambio alla pari con l'Atletico Madrid ed i nomi coinvolti nell'operazione sarebbero quelli di Dusan Vlahovic e Joao Felix.

Entrambi vengono da un'annata poco felice ed entrambi condividerebbero un futuro lontano dall'attuale squadra in cui militano. Vlahovic infatti, dopo le annate estremamente proficue con la maglia della Fiorentina, avrebbe deluso nell'ambiente bianconero sia per i tanti problemi fisici palesati sia per i pochi gol messi a segno nella sua avventura con la "Vecchia Signora". Lo stesso varrebbe per Joao Felix, che nello scorso gennaio è stato addirittura girato in prestito dall'Atletico Madrid per i successivi 6 mesi al Chelsea. Inoltre il valore dei cartellini dei due giocatori sarebbe molto simile, in quanto avrebbero un costo vicino agli 80 milioni di euro.

Juventus, a centrocampo restano caldi i nomi di Milinkovic-Savic e Koopmeiners

La Juventus oltre ad un attaccante, vorrebbe piazzare almeno un colpo a centrocampo ed i nomi osservati dalla società bianconera sarebbero due, Sergej Milinkovic-Savic e Teun Koopmeiners. Per quanto concerne Milinkovic-Savic, la mezzala della Lazio andrà in scadenza di contratto con la formazione biancoceleste nel 2024, circostanza che starebbe spingendo il presidente Claudio Lotito ad abbassare le proprie pretese economiche per il "Sergente".

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il numero uno dei capitolini potrebbe infatti lasciare andare Milinkovic-Savic per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Discorso simile varrebbe per Koopmeiners: il regista olandese, attualmente in forza all'Atalanta, dopo aver giocato un'annata da assoluto protagonista con la compagine guidata da Giampiero Gasperini ora avrebbe raddoppiato il valore del proprio cartellino ed il presidente Percassi lo valuterebbe circa 30 milioni di euro.

Oltre ai due nomi succitati, per la Juventus resterebbe sullo sfondo il nome di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che il direttore sportivo dei neroverdi venderebbe solo per una cifra almeno pari a 40 milioni di euro.