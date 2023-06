Nelle scorse ore l'avvocato Antonio Borsellino ha parlato ai microfoni di Sportitalia della Juventus e di Massimiliano Allegri. Sullo stesso argomento hanno espresso la loro opinione anche la giornalista Fabiana Della Valle su Youtube e Fabrizio Ponciroli su TMW Radio.

Borsellino: "Allegri non mi è sembrato abbia ancora stimoli per rimanere alla Juventus"

L'avvocato Antonio Borsellino è stato ospite degli studi di Sportitalia e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e la scelta del club bianconero di continuare con Massimiliano Allegri.

Borsellino ha sottolineato come il tecnico toscano nell'ultima uscita dei bianconeri sia sembrato stanco: "L'ultimo Allegri apparso in pubblico, che ho visto dopo Udine, non mi è sembrato, quantomeno dal linguaggio del corpo e verbale, un allenatore che abbia ancora stimoli per rimanere in panchina. Secondo me sarebbe l'uomo giusto, perché questa stagione ha portato i bianconeri al terzo posto nonostante tutto quello che è successo. Chiaramente paga un percorso europeo disastroso, ma ci vorrà molta chiarezza per Allegri e per i tifosi".

Juventus, Della Valle: "Allegri nonostante la conferma di Scanavino si sentirebbe in bilico"

La giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e del suo tecnico, affermando: "Allegri a più di un amico ha confidato comunque di sentirsi in bilico, di essere piuttosto convinto che lo manderanno via e di essere eventualmente disposto anche ad andarsene a fronte di una buona uscita cospicua.

Quindi questo messaggio secondo me va letto anche in questo senso, cioè che la Juventus non ha nessuna intenzione di aprire una trattativa con Allegri a livello economico, non lo manderà via e se vuole Allegri se ne deve andare lui".

Juve, Ponciroli punge Allegri: "Salvato dalla questione extra-campo perché il suo lavoro a livello sportivo è drammatico"

Della permanenza alla Juventus di Massimiliano Allegri ha voluto parlare anche il giornalista Fabrizio Ponciroli, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio: "Ci ho pensato tanto, Allegri è stato salvato dalle questioni extra-campo.

La dirigenza non è riuscita a dare un giudizio obiettivo sul lavoro di Allegri per il condizionamento esterno, questo gli ha garantito un’altra stagione. È chiaro che il suo lavoro a livello sportivo sia stato drammatico, non mi interessa il terzo posto teorico in classifica, ma l’eliminazione disastrosa in Champions League".