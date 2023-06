La Juventus sta orientando la sua rifondazione verso giovani promettenti e sembra aver individuato un profilo che attira l'interesse sia della società bianconera che del Milan, una delle rivali di vertice nella Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sta valutando un giovane giocatore attualmente al Werder Brema, consapevole di poterlo acquisire grazie a una clausola rescissoria di soli 2 milioni di euro.

Il giocatore Chiarodia potrebbe approdare alla Juventus

Il talento in questione è un ragazzo nato nel 2005, Fabio Chiarodia, che sta attirando l'attenzione di diverse squadre italiane.

La possibilità di averlo immediatamente a disposizione è legata alla citata clausola esercitabile. Attualmente di proprietà del Werder Brema, come confermato da fonti del 'Bild', il giovane sembra essere considerato un vero e proprio enfant prodige su cui puntare per il futuro. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto alcuni primati interessanti, come diventare il giocatore più giovane nella storia del club a debuttare in prima squadra a soli 16 anni e 188 giorni, nonché il secondo più giovane a giocare nella seconda divisione tedesca. La sua esperienza, pur essendo ancora molto giovane, è già ben nota.

La storia calcistica del classe 2005 Chiarodia

Fabio Chiarodia, classe 2005, sta facendo progressi veloci nel suo percorso di crescita nel mondo del calcio.

Nonostante la giovane età, è riuscito ad arrivare fino alla prima squadra del Werder Brema, dimostrando così il suo talento. Il giocatore si distingue per le sue doti difensive, combinando una buona fisicità con una discreta tecnica.

Cresciuto nel vivaio del club tedesco, Chiarodia ha esordito con la prima squadra a soli 16 anni, diventando il più giovane giocatore nella storia della Bundesliga.

Non contento di questo primato, tre mesi fa ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane titolare nella storia del Werder Brema.

Nonostante le sue radici tedesche, Chiarodia ha scelto di rappresentare l'Italia a livello internazionale. Il CT Roberto Mancini lo ha già convocato per uno stage a Coverciano. È stato anche parte integrante della squadra Under 19 che ha vinto il Campionato Europeo di categoria durante le qualificazioni a marzo, proprio nel girone in cui hanno affrontato la Germania.

Ora, l'interesse intorno al talentuoso classe 2005 è in aumento e non mancano estimatori. Chiarodia ha attirato l'attenzione di diverse squadre nel mercato, e si prevede che la sua giovane carriera continui a decollare. Con il suo potenziale e il suo talento già evidenti, il futuro sembra promettente per questo giovane giocatore.