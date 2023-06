Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus e attuale opinionista sportio, ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale della società bianconera. Le sue parole, riportate da Tuttosport, riguardano l'esigenza di rifondare la squadra, il possibile ritorno di Paul Pogba e il potenziale di Dusan Vlahovic. Marchisio esprime anche apprezzamento per i giovani talenti come Casadei, Miretti, Fagioli, Rovella e Frattesi.

Claudio Marchisio ha parlato delle problematiche nel rifondare la Juventus

'Rifondare non è mai semplice. Credo che queste settimane serviranno per togliersi dalla testa tante tensioni accumulate in una stagione lunga e complicata.

E per chi rimarrà servirà per tornare carico e ripartire..." afferma Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, riflettendo sulla sfida di ricostruire la squadra dopo una stagione difficile'.

Quando si discute del possibile ritorno di Paul Pogba, Marchisio esprime la sua preoccupazione per l'incidente che ha coinvolto il calciatore e la sua famiglia, affermando: 'Quello che è successo a lui e alla sua famiglia è una cosa gravissima. Difficili essere sereni, pensare al campo. Ma Paul sa che deve dare tanto a questa maglia. Sa che quest'anno non ci è riuscito. Mi auguro che l'anno prossimo si riveda il vero Paul'.

L'ex centrocampista della Juventus spera nella permanenza di Vlahovic

Riguardo a Dusan Vlahovic, Marchisio riconosce il suo potenziale e sottolinea: "Quando si parla di Dusan si parla di un potenziale campione...

Vlahovic qualità ne ha tante. Io mi auguro che possa rimanere. Può migliorare tantissimo e bisogna puntare su un giocatore che ha margini di crescita come lui". Infine, Marchisio esprime il suo apprezzamento per i giovani talenti come Casadei e Frattesi, dicendo: 'Casadei l'ho potuto ammirare ai Mondiali in Sud America... Sarei molto felice di vederlo alla Juventus anche perché ci lega una forte amicizia...

e poi c'è anche un altro giocatore che a me piace tanto che è Frattesi... Sarei molto felice di vederlo alla Juventus... Ne ha bisogno anche il suo percorso: gli serve una squadra che lo faccia crescere a livello internazionale'.

Il giocatore Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus

A proposito di Vlahoic le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse di diverse società per il giocatore.

Con un'offerta da circa 100 milioni di euro potrebbe lasciare la Juventus. Piacerebbe al Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea anche se attualmente le prima menzionate non sarebbero disposte ad offrire una somma vicina alle richieste della Juve e preferirebbero l'inserimento delle contropartite tecniche.