Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Alvaro Odriozola a quello di Lucas Vazquez per rinforzare la fascia destra. Entrambi i giocatori, per vari motivi, non farebbero parte del progetto sportivo dal Real Madrid e potrebbero essere disponibili a un prezzo vantaggioso dato che il loro contratto scade tra un anno.

L'esperienza, la versatilità e il costo vantaggioso rendono entrambi i giocatori spagnoli molto interessanti per la Juventus, nonostante non sia ancora stata presa una decisione finale.

La lista delle possibilità in mano al direttore sportivo Giovanni Manna è lunga e si stanno valutando attentamente tutte le possibilità in quanto ci sono altri giocatori seguiti oltre agli spagnoli.

La Juventus potrebbe acquistare Odriozola e Vazquez

la Juventus sta lavorando per rinforzare le fasce difensive. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato uno dei nomi per la fascia destra è quello di Alvaro Odriozola, che è stato già seguito dalla Juventus a gennaio e che ha esperienza in Serie A avendo giocato con la maglia della Fiorentina nella stagione 2021-2022. Lo spagnolo, desideroso di ottenere più minutaggio, potrebbe essere ceduto a prezzo vantaggioso dal Real Madrid essendo in scadenza di contratto a giugno 2024 come Lucas Vazquez, altro giocatore che potrebbe lasciare la società spagnola.

Potrebbero arrivare entrambi, anche se la Juventus starebbe valutando altri nomi per la fascia destra difensiva.

Gli altri nomi seguiti dalla Juventus per la fascia destra: piacciono anche Singo e Holm

La Juventus ha nella lista di obiettivi altri due giocatori: Wilfried Singo, terzino di proprietà del Torino, e Emil Holm, calciatore dello Spezia.

Wilfried Singo, che gioca come esterno, ha disputato 31 partite con il Torino nella scorsa stagione di Serie A, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. Il giocatore classe 2000 ha fatto tutta la sua crescita calcistica nelle giovanili del Torino.

Emil Holm, invece, ha saltato le ultime giornate di Serie A a causa di un infortunio.

Il calciatore svedese ha collezionato 20 presenze durante la stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la fascia difensiva sinistra. A tal riguardo, le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile arrivo di Fabiano Parisi, giocatore dell'Empoli. La società toscana potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche. Si parla di un interesse per Enzo Barrenechea e per Filippo Ranocchia, che potrebbero trasferirsi in prestito all'Empoli. La valutazione di mercato di Parisi è di circa 10 milioni di euro.