La Juventus dovrà vendere prima di tutto. In questo Calciomercato estivo, i nomi dei giocatori passano in secondo piano poiché la priorità assoluta è rappresentata dai numeri, in particolare dal bilancio che deve essere ripianato. Al fine di raggiungere i propri obiettivi, la Juventus potrebbe utilizzare alcuni giocatori considerati non utili al progetto sportivo come contropartite tecniche per acquisire i giocatori che interessano al club. Nicolò Zaniolo, ex esterno della Roma attualmente al Galatasaray in Turchia, e Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, sono due obiettivi per la Juventus di Massimiliano Allegri.

In questi giorni sembra che entrambi siano realmente a portata di mano.

Tuttavia, entrambi i giocatori hanno un costo significativo, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. È difficile che tali somme possano essere pagate solo in soldi dalla Juventus. Per questo, la possibilità di utilizzare contropartite tecniche potrebbe essere molto importante per la società bianconera.

I giocatori McKennie e Zakaria possibili contropartite tecniche per gli acquisti di Milinkovic-Savic e Zaniolo

Il Galatasaray starebbe valutando Weston McKennie come rinforzo a centrocampo. Il giocatore americano è ritornato a Torino dopo un'esperienza non molto soddisfacente nel campionato inglese con il Leeds. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri gradisce il centrocampista svizzero Zakaria, che a sua volta è ritornato dal prestito al Chelsea.

Ecco perché i due giocatori non utili al progetto sportivo della Juventus potrebbero essere utili per raggiungere due rinforzi importanti per la società bianconera.

Matthijs Pog, tifoso bianconero, ha iniziato a far sognare i tifosi della Juventus con due tweet su Twitter, ma al momento si attendono conferme ufficiali. Un possibile scambio tra McKennie e Zaniolo, e un altro tra Zakaria e Milinkovic-Savic, sarebbero veramente dei colpi importanti per Giovanni Manna e Francesco Calvo.

Il mercato della Juve

La Juventus ha bisogno in questa stagione di effettuare cessioni significative per rimpinguare le casse e iniziare a pianificare il futuro. L'obiettivo è mantenere i giocatori più forti e i giovani di maggior talento, come Vlahovic e Chiesa, quindi la dirigenza cercherà di ottenere un tesoretto dalle cessioni di giocatori in esubero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo tesoretto potrebbe ammontare a circa 80 milioni di euro.

Finora, circa 35 milioni sono stati incassati dalla vendita definitiva di Dejan Kulusevski al Tottenham. Inoltre, c'è l'interesse per Arthur Melo da parte di un club turco e anche giovani come Pellegrini e Nicolussi Caviglia che potrebbero attirare l'attenzione di squadre del campionato italiano.