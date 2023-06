La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per l'attacco da affidare al tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid; per arrivare all'attaccante il club nerazzurro starebbe valutando tramite gli agenti dei giocatori uno scambio alla pari con Joacquin Correa.

L'idea dell'Inter: scambio Correa-Morata in estate

Il club nerazzurro sarebbe alla ricerca di un rinforzo per la fase offensiva data la possibile partenza di Edin Dzeko, che potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero in estate con destinazione Turchia, sponda Fenerbahce, club con il quale i suoi agenti starebbero trattando un ingaggio per la prossima stagione.

Per sostituire l'attaccante bosniaco la dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di provare un affondo per Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid il cui contratto scadrebbe nel giugno 2024; il club spagnolo sembrerebbe intenzionato a lasciar partire l'attaccante spagnolo, ma starebbe riflettendo sulla tipologia di operazione.

Per convincere la dirigenza dell'Atletico Madrid a cedere il giocatore spagnolo, l'Inter starebbe pensando ad una proposta di scambio secco con Joacquin Correa, attaccante argentino che non si sarebbe inserito alla perfezione nei meccanismi della squadra di Simone Inzaghi.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea per la scadenza del prestito secco che lo legava ai nerazzurri in questo campionato, ma Lukaku starebbe facendo diverse pressioni al Chelsea per cercare di ritornare in nerazzurro anche in futuro.

L'opzione che si starebbe valutando sarebbe quella di un eventuale nuovo prestito dell'attaccante, che non avrebbe intenzione di rimanere in Premier League nonostante le promesse del nuovo tecnico dei 'Blues' Mauricio Pochettino di puntare su di lui e di porlo al centro del nuovo progetto tattico del Chelsea.

In uscita sembrerebbero esserci, oltre a Edin Dzeko, che non dovrebbe rinnovare con i nerazzurri e pertanto lascerà l'Inter a parametro zero, anche Joacquin Correa, che oltre all'interesse dell'Atletico Madrid, sembrerebbe essere finito in orbita Siviglia, con il club spagnolo che vorrebbe l'attaccante argentino in prestito per la prossima stagione.

L'eventuale operazione si potrebbe definire nel prossimo luglio, con il Siviglia che vorrebbe proporre un diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come la qualificazione alle prossime coppe europee del club.