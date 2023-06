La Serie A è terminata ormai da circa due settimane ma continua a far discutere quel concitato finale che ha visto la Juventus terminare al settimo posto in classifica dopo la vittoria nell'ultima giornata contro l'Udinese. I bianconeri, dopo aver subito la penalizzazione di dieci punti che ha compromesso la qualificazione alla Champions League, avevano una piccola possibilità di scavalcare una tra Roma e Atalanta e qualificarsi all'Europa League.

Sia giallorossi che nerazzurri però hanno vinto rispettivamente contro Spezia e Monza, rendendo ininfluente la vittoria della Signora a Udine, decisa da un gol di Federico Chiesa.

Al termine di quella partita, tuttavia, ci sarebbe stato uno scontro tra il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e il direttore generale Francesco Calvo.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato del presunto diverbio fra Allegri e Calvo nel post Udinese-Juventus

A ricostruire la scena del presunto litigio è stato il giornalista Fabio Ravezzani durante il programma QSVS in onda su Telelombardia. A fine partita Allegri sarebbe stato raggiunto da una telefonata di un amico , che si premura di raccontargli cosa è appena successo a Roma. A quel punto l’allenatore della Juventus è andato su tutte le furie, scagliandosi contro Calvo e dicendogliene di tutti i colori. “Lo aggredisce – racconta Ravezzani – dicendo che non è capace non è all’altezza perché la Juventus farà la Conference League a causa di un rigore inesistente che hanno fato alla Roma al novantesimo”.

“Non sei nessuno, non sei in grado di difenderci mediaticamente ma neanche dagli arbitri”, le sue parole.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Fabio Ravezzani

Tanti i commenti degli utenti al post pubblicato da Rid The Rock, insider juventino, che ha condiviso il video del giornalista sportivo Fabio Ravezzani in cui parla del presunto litigio fra Massimiliano Allegri e Francesco Calvo.

Un utente ha scritto: 'No ma diciamocela così. Non che non ci siamo qualificati in Europa League e anche in Champions perché il genio ha deciso di mollare 3 partite prima. Vincevi a Empoli e con il Milan ed eravamo in Champions'. La risposta al commento del giornalista sportivo Mirko Nicolino è stata: 'La Juventus non è andata in Champions League per la penalizzazione.

Sul campo è arrivata terza. Il resto sono frottole'. Un altro utente ha scritto: 'È veramente convinto di non essere andato in UEL per il rigore della Roma e non per lo schifo fatto in stagione. Io non ce la posso fare a sopportare un terzo anno di sto scollegato dalla realtà'. Un altro ha aggiunto: 'In qualunque azienda del mondo un sottoposto che si comporta così con un suo diretto superiore viene licenziato in 30/40 secondi. Solo alla Juve questo non vale'.