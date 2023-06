Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe fare un ultimo tentativo per trattenere in bianconero Adrien Rabiot, centrocampista francese che andrà in scadenza di contratto con la "Vecchia Signora" il prossimo 30 giugno. Qualora il transalpino dovesse rifiutare, allora la Juve potrebbe dirottare la propria attenzione su Teun Koopmeiners, regista olandese in forza all'Atalanta.

La Juventus starebbe pensando alla conferma di Rabiot: i bianconeri potrebbero fare un tentativo per trattenerlo

La Juventus, secondo quanto riportato da Sportmediaset, vorrebbe trattenere per un'altra annata il centrocampista francese Adrien Rabiot.

Quest'ultimo, essendo in scadenza di contratto, si libererebbe dal vincolo con i bianconeri al termine del mese di giugno, circostanza che i dirigenti della "Vecchia Signora" vorrebbero evitare per non perdere a zero il giocatore.

Il piano della Juventus sarebbe quello di offrire la stessa somma che Rabiot percepisce attualmente dal club piemontese, vale a dire 7 milioni di euro a stagione. Una somma importante, che però potrebbe non bastare per convincere il francese a restare, in quanto Rabiot avrebbe palesato la volontà di giocare in Champions League.

Se il centrocampista transalpino dovesse rifiutare l'offerta di rinnovo, allora la Juventus potrebbe rivolgere la propria attenzione su un suo sostituto, che dalle ultime indiscrezioni potrebbe essere Teun Koopmeiners.

Juventus, Koopmeiner potrebbe essere per il club bianconero l'erede di Rabiot

La Juventus osserverebbe da tempo il profilo di Koopmeiners, centrocampista olandese di proprietà dell'Atalanta. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, il classe '98 avrebbe attratto le attenzioni del club bianconero grazie a una stagione da protagonista che lo avrebbe portato ad avere una valutazione di circa 35 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto a quanto fu pagato da Percassi nel 2021.

La trattativa, vista la situazione economica attuale della Juventus, potrebbe non essere semplice per il club bianconero, sia per il costo del giocatore sia perché su Koopmeiners ci sarebbero diversi club in Premier League.

Di conseguenza la Juventus terrebbe sotto osservazione anche altri profili per il centrocampo come ad esempio Davide Frattesi: il mediano del Sassuolo, sarebbe nel mirino dei bianconeri da diversi mesi, ma come per Koopmeiners, la concorrenza potrebbe essere alta. Frattesi infatti piacerebbe all'Inter di Simone Inzaghi nonché al Napoli e alla Roma: quest'ultima peraltro ha il diritto di incassare il 30% del valore della prossima vendita del suo cartellino.