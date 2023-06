"Parigi val bene Milano", si potrebbe dire, parafrasando Enrico IV di Francia ("Parigi val bene una messa") e interpretando quello che al momento sarebbe il pensiero di Marcus Thuram. L'attaccante francese il 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, quindi sarà libero di scegliersi la prossima squadra nella quale trasferirsi a parametro zero. Ci sarebbero diverse pretendenti intorno al centravanti 26enne, ma sembra che in questa fase siano in vantaggio Paris Saint-Germain e Inter, con il club parigino che alletterebbe particolarmente l'atleta.

L'Inter segue da tempo Thuram e avrebbe già presentato un'offerta all'entourage del giocatore pari a circa 5 milioni di euro d'ingaggio annuale più bonus. Il Paris Saint-Germain, però, starebbe facendo importanti passi in avanti e, secondo il quotidiano L'Equipe, sarebbe vicino al sorpasso nei confronti dei nerazzurri. Sullo sfondo ci sarebbero altre realtà come Atletico Madrid, Chelsea e Milan. I rossoneri però, in seguito al doppio divorzio da Maldini e Massara, e in attesa di formalizzare i nuovi quadri dirigenziali, potrebbero anche rivedere le proprie strategie di mercato.

Thuram sarebbe allettato dall'idea di diventare il nuovo bomber del Psg, ovvero la squadra di punta della "sua" Francia.

Parigi tenta Marcus Thuram

Marcus Thuram ha già giocato in Francia con le maglie di Sochaux (Ligue 2) e Guingamp (Ligue 1). Nella Serie A transalpina in due stagioni (dal 2017 al 2019) ha messo insieme 72 presenze e 17 reti tra campionato e coppa nazionale. Successivamente è arrivato il trasferimento al Borussia Monchengladbach, con il quale nell'annata appena conclusasi ha collezionato 32 presenze e 16 goal nella Bundesliga tedesca e in Coppa di Germania.

Libero a parametro zero dal 1° luglio, Thuram rappresenta un'ottima opportunità di mercato che ha subito suscitato l'interesse dell'Inter ma anche del Paris Saint-Germain. I campioni di Francia in carica si stanno muovendo sul mercato degli svincolati (hanno un pre-accordo da gennaio con Skriniar e hanno raggiunto l'intesa con Asensio) e pare che abbiano messo nel mirino proprio il figlio d'arte (il padre, Lilian Thuram, è campione del mondo 1998).

L'attaccante, dal canto suo, potrebbe optare per il Psg come nuova squadra, preferendo quindi il club del presidente Al-Khelaifi all'Inter. Infatti sarebbe lieto di militare per la squadra della capitale francese e, inoltre, non avrebbe particolari problemi di adattamento nello spogliatoio, essendo già in ottimi rapporti con i connazionali e colleghi Mbappé e Mukiele.

Qualora dovesse riuscire a mettere le mani su Thuram, il Psg non si sentirebbe soddisfatto in attacco. Infatti, dopo l'addio di Messi e la probabile uscita di Neymar, l'obiettivo del footbal advisor Luis Campos sarebbe Osimhen del Napoli.