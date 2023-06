Secondo quanto riportato da Tuttosport, Adrien Rabiot sta prendendo in considerazione la possibilità di rimanere alla Juventus prolungando il contratto per un'altra stagione. Al momento, sta prendendo tempo perché la sua decisione dipenderebbe dalla permanenza di Massimiliano Allegri come allenatore della squadra bianconera. Il centrocampista si trova bene a Torino, ha avuto la sua migliore stagione in carriera e ha stabilito un record personale di gol segnati (11, la prima volta a doppia cifra) e continuità di prestazioni.

Uno dei responsabili di questa crescita e del suo successo è stato proprio il tecnico livornese, che considera il giocatore francese un pilastro del centrocampo e un suo pupillo.

Pertanto, la presenza di Allegri come allenatore è una delle condizioni fondamentali per estendere il suo contratto fino al 2024.

Rabiot sarebbe pronto a rimanere con la permanenza di Allegri

Anche il centrocampista Adrien Rabiot è a conoscenza delle offerte multimilionarie per Allegri provenienti dagli arabi. Attualmente, però, il tecnico non sembrerebbe volerle considerare. A dimostrazione di questo, il recente incontro fra il tecnico e il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato delle trattative di mercato che sta portando avanti la società bianconera.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus sta aspettando una risposta da parte di Rabiot.

Il club bianconero ha fatto la sua mossa presentando una proposta di estensione contrattuale breve (un anno più uno) o ancora più breve (solo un anno), offrendo le migliori condizioni salariali a disposizione. Il centrocampista francese sta prendendo in considerazione l'offerta nonostante l'interesse del Manchester United (ma anche del Bayern Monaco e del Newcastle).

In caso di partenza di Rabiot potrebbe arrivare Frattesi, l'alternativa a Milik è Mikautadze

Se parte Rabiot, la Juventus potrebbe acquistare Davide Frattesi. C'è anche il rinnovo di Cuadrado sul tavolo, con il colombiano chiamato a riflettere su un altro anno di contratto a un ingaggio leggermente inferiore rispetto a quello attuale.

Inoltre, potrebbe riaprirsi la pista per Milik, su richiesta di Allegri che desidera trattenere il polacco. Il Marsiglia ha rifiutato la richiesta di sconto della Juventus, quindi potrebbe iniziare una nuova trattativa, anche se potrebbe essere lunga considerando che la Juventus ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per 7 milioni più 2 di bonus. Inoltre, è emerso un nome sorprendente come alternativa a Milik, quello del georgiano Mikautadze del Metz, autore di 23 gol in Ligue 2.