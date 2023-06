Il Newcastle avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella e, forte della qualificazione alla prossima Champions League conquistata poche settimane fa, si sarebbe fatto avanti con alcuni incontri esplorativi avvenuti negli scorsi giorni.

I magpies sono una delle squadre più ricche del mondo, solo un anno fa sono infatti stati acquistati dal fondo sovrano saudita PIF che ha rilanciato le ambizioni del club.

L'offerta del Newcastle per Barella dell'Inter

Il posizionamento tra le squadre che giocheranno la prossima Champions League è solo il primo passo dell'ambizioso progetto del Newcastle, che l'anno scorso si portò a casa l'attaccante Isak per 60 milioni dalla Real Sociedad dimostrando di non badare a spese per i giocatori giusti e in grado far crescere la propria rosa.

Ora l'obiettivo è quello di entrare in pianta stabile nel gotha del calcio d'oltremanica e per farlo servono altri investimenti e altri campioni.

La stampa inglese ha inserito nella lista dei desideri dei bianconeri proprio Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, per cui il Newcastle avrebbe pronta un'offerta da 50 milioni di sterline, ossia 60 milioni di euro. I nerazzurri hanno da loro parte un contratto ancora lungo con il giocatore, con scadenza fissata nel 2025, e il grande attaccamento alla causa sempre dimostrato dal centrocampista tuttofare di Inzaghi.

Le mosse a centrocampo dell'Inter

Inoltre nelle strategie di Marotta, Barella, così come Bastoni e Lautaro Martinez, sarebbero i tre big da non cedere, anzi da trattenere per costruire su di loro l'Inter che verrà.

Molto più probabili al momento sarebbero le cessioni di Onana e Dumfries, entrambi nel mirino del Chelsea. Il portiere è arrivato a parametro zero e garantirebbe una ottima plusvalenza, mentre l'esterno ha molti estimatori.

Pare quindi difficile la cessione di Barella, a meno che il Newcastle davvero non dovesse alzare a tal punto la posta da far diventare l'offerta irrinunciabile.

Nel frattempo sono tante le voci anche per le entrate del centrocampo dell'Inter, con il sogno che sarebbe quello di portare alla corte di Inzaghi il serbo Milinkovic-Savic [VIDEO]. Il serbo proprio sotto l'ala del tecnico allora della Lazio è diventato un giocatore dominante in Serie A.

In piedi ci sarebbe anche la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi, inseguito però anche da Roma e Juventus e per cui i neroverdi chiedono almeno 30 milioni di euro, abbassabili con qualche contropartita gradita a Dionisi e Carnevali.