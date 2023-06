Nella sessione estiva di Calciomercato la Juventus potrebbe cercare un centrale difensivo, soprattutto se dovesse rescindere il contratto Alex Sandro. Il brasiliano piacerebbe al Galatasaray e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. In tal caso la società bianconera potrebbe investire su Pau Torres.

La Juve potrebbe valutare l'acquisto di Pau Torres

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport in caso di partenza di Alex Sandro la Juventus potrebbe decidere di rinforzare la difesa con Pau Torres. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da circa 35 milioni di euro con il Villarreal, ma considerando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 potrebbe lasciare la società spagnola a prezzo minore.

Sul giocatore ci sarebbe pure un interesse del Napoli, se dovesse partire Kim Min-Jae, ma anche l'Aston Villa.

Il difensore spagnolo, un punto di riferimento del Villarreal e della nazionale spagnola, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in un altro campionato rispetto alla Liga.

Il punto sul mercato della Juventus

Intanto in casa Juventus uno dei giocatori di ritorno dal prestito in un altro club che avrebbe la possibilità di ottenere un certo spazio è Nicolò Rovella, dopo le buone prestazioni con la maglia del Monza. Molti lo considerano l'ideale sostituto di Paredes in bianconero, mister Allegri sicuramente lo stima dato che lo porterà con sé nel tour americano, come accaduto già l'anno scorso: è poi probabile che questa volta possa rimanere in prima squadra, anche se la Juve valuterà eventuali offerte importanti per il centrocampista.

Ad esempio sui media sè parlato di un interesse da parte del Borussia Dortmund, ma al momento non sembra esserci una trattativa in corso.

Un'altra esigenza importante della Juventus è l'acquisto di un terzino destro. A tal riguardo sui media si parla molto del possibile arrivo di Emil Holm dello Spezia o in alternativa di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, per il quale potrebbe essere effettuata un'offerta da circa 4 milioni di euro più il cartellino di Nicolussi Caviglia (già in prestito alla società campana in questa stagione).

Sempre nello stesso reparto dovrebbe far parte della rosa bianconera anche Andrea Cambiaso, protagonista di una stagione importante in prestito al Bologna e in grado di giocare su entrambe le fasce difensive.

A proposito di giovani dovrebbe iniziare la preparazione estiva con la prima squadra bianconera anche il giovane Kenan Yildiz.