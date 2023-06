La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo portiere per il futuro ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Theo Sander, portiere diciottenne dell'Aalborg. Il club nerazzurro starebbe pensando di offrire circa 2,5 milioni di euro per convincere il club danese a cedere il portiere nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per la porta: Theo Sander dall'Aalborg

Il portiere danese classe 2005 sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri che starebbero cercando un portiere dopo l'addio di Samir Handanovic, che non rinnoverà con i nerazzurri dopo la scadenza di contratto che avverrà nel prossimo 30 giugno.

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando un'offerta di circa 2,5 milioni di euro per convincere l'Aalborg, che ne detiene il cartellino, a cedere il portiere danese nella prossima estate.

La carriera di Theo Sander

Il portiere danese ha iniziato la sua carriera in una società della sua città per poi traferirsi nell'AalBorg quando aveva solamente diciassette anni, nel 2017.

Nei primi giorni di calciomercato dell'inverno 2021 la Juventus aveva sondato la situazione per il giovane portiere, offrendo circa 2 milioni per il suo cartellino, anche se poi la trattativa venne accantonata in favore di altri prospetti.

L'esordio ufficiale del portiere tra i professionisti è avvenuto nell'aprile 2021 nella sfida AaB contro il Vejle Boldklub, anche se è rimasto in panchina per tutta la partita.

Nella successiva stagione il portiere è rimasto il secondo a disposizione in panchina per 14 partite ufficiali della Superliga danese, fino a quando nel febbraio del 2022 il portiere danese ha annunciato il rinnovo fino al 2025.

Il rinnovo ha portato al debutto ufficiale in Superliga danese, avvenuto il 28 agosto 2022 contro il Randers FC; l'esordio però non è stato dei migliori, con una sconfitta per 1-0 proprio per un errore del portiere esordiente, che però a soli 17 anni è diventato il più giovane portiere nella storia del campionato danese.

La situazione dell'Inter per il portiere del prossimo campionato

La dirigenza dei nerazzurri dovrà valutare attentamente la situazione per l'estremo difensore della prossima stagione, in quanto Andrè Onana interesserebbe molto al Chelsea [VIDEO] che starebbe valutando una possibile offerta per la prossima estate.

Oltre alla scadenza di Samir Handanovic dunque la società dovrà monitorare la situazione per cercare di coprire al meglio il ruolo e non rischiare di rimanere scoperti o sorpresi da eventuali cessioni dell'ultimo minuto.

A questo scopo potrebbe rivelarsi importante l'eventuale acquisto di Theo Sander, che sembrerebbe poter avvenire nelle prossime settimane.