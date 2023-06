La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile investimento per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Antoine Griezmann, centravanti dell'Atletico Madrid per il quale ci sarebbe la possibilità per i nerazzurri di pagare la clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro per acquisire il giocatore nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid

L'attaccante francese, perno della nazionale vice campione del mondo in Qatar 2022, potrebbe lasciare Madrid nella prossima estate in quanto l'Inter starebbe valutando di pagare la clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro per acquistare il calciatore non appena aprirà ufficialmente il calciomercato estivo.

Antoine Griezmann potrebbe rappresentare quel rinforzo in attacco che i nerazzurri starebbero cercando da diverso tempo e potrebbe porsi in accoppiata sia con Lautaro Martinez sia con Romelu Lukaku, qualora il belga dovesse rimanere a Milano anche nella prossima stagione.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Proprio l'attacco dei nerazzurri sarebbe il punto considerato maggiormente da rinforzare per la rosa di Simone Inzaghi; l'unico centravanti sicuro di rimanere sembrerebbe essere Lautaro Martinez, mentre per le altre punte il futuro sarebbe ancora tutto da scrivere.

Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea dopo il prossimo 30 giugno per la scadenza del prestito secco; secondo fonti vicine al giocatore, l'attaccante belga vorrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione e starebbe cercando di fare pressioni sulla società inglese per ottenere almeno un prestito di un altro anno in nerazzurro.

Molto dipenderà anche dalle scelte del nuovo tecnico dei 'Blues' Mauricio Pochettino, che vorrebbe però provare a trattenere il centravanti belga e porlo al centro del nuovo progetto tattico del Chelsea.

Nella prossima estate probabilmente lascerà l'Inter anche Edin Dzeko, per scadenza del suo contratto che difficilmente verrà rinnovato dai nerazzurri; il bomber bosniaco avrebbe diverse offerte ma in prima linea ci sarebbe il Fenerbahce.

Per quanto riguarda l'attacco dei nerazzurri anche Joacquin Correa potrebbe lasciare Milano nella prossima estate; sull'attaccante argentino ci sarebbe l'interesse anche in questo caso del Fenerbahce, che potrebbe formalizzare un'offerta nella prossima estate, anche se la destinazione non sembrerebbe essere troppo gradita dal calciatore, che preferirebbe altre soluzioni.