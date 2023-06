L'Inter con ogni probabilità rivoluzionerà il proprio attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Edin Dzeko è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà, mentre Joaquin Correa sarà ceduto dopo due anni decisamente deludenti. In attesa di capire se il Chelsea accetterà di rinnovare il prestito di Lukaku per un'altra stagione, la società nerazzurra ha cominciato a sondare il terreno anche per altre piste e una di queste porterebbe a Folarin Balogun, che ha giocato in prestito al Reims in quest'annata e tornato all'Arsenal, che potrebbe cederlo.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista dell'estate. I bianconeri stanno sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe anche quella che porta a Igor. La Fiorentina ha anche Milenkovic e Martinez Quarta in quel ruolo e proprio per questo motivo non avrebbe chiuso le porte alla cessione del centrale brasiliano.

La richiesta dell'Arsenal all'Inter

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco in vista della prossima stagione e si sta guardando intorno per regalare gli innesti giusti a Simone Inzaghi. La società nerazzurra ha cominciato ad avere qualche incontro con alcune società attraverso il direttore sportivo, Piero Ausilio. Tra queste c'è l'Arsenal, con il quale si è parlato del futuro di Folarin Balogun, attaccante inglese, naturalizzato statunitense, che tanto bene ha fatto in questa stagione in prestito al Reims in Francia, dove ha messo a segno ben ventuno reti e collezionato due assist in trentasette partite di Ligue 1.

Trattativa non semplice, ma la società nerazzurra vorrebbe far leva sul contratto in scadenza a giugno 2025, e il giocatore almeno per il momento non pare intenzionato a rinnovare. L'Arsenal valuta Balogun 40 milioni di euro, ma la società nerazzurra non vorrebbe andare oltre un investimento complessivo da 20 milioni di euro più bonus.

Non è da escludere uno scambio alla pari con Denzel Dumfries, che piace sempre molto in Premier League.

Juventus su Igor

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Igor per rinforzare la difesa la prossima estate. I bianconeri vorrebbero il centrale brasiliano approfittando del fatto che la Fiorentina non lo ritiene incedibile, anche perché in quel ruolo è abbastanza coperta.

La valutazione del giocatore si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma occhio anche ad un possibile scambio alla pari con uno tra Dejan Kulusevski, se non sarà riscattato dal Tottenham, e Weston McKennie, che tornerà dopo il prestito al Leeds. Con Igor la Juve avrebbe quel centrale mancino che al momento manca in rosa visto che è stato adattato sempre Alex Sandro, che si proverà a cedere.