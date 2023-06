Nessun ritorno a Londra, nessuna tentazione araba e nessun'altra destinazione. Romelu Lukaku avrebbe le idee chiare sul suo futuro che vede ancora tinto di nerazzurro-Inter e vorrebbe ribadirlo di persona al Chelsea. Per questo motivo, l'attaccante 30enne, una volta terminati gli impegni con la nazionale del Belgio, avrebbe in programma un incontro a Londra con i dirigenti dei Blues per chiudere a qualsiasi strada che lo possa portare lontano da Milano.

Il giocatore probabilmente sperava che il confronto londinese fra Inter e Chelsea potesse risolversi almeno con una bozza di accordo per un nuovo prestito in nerazzurro.

In realtà, la situazione sarebbe rimasta ancora in bilico, con il direttore sportivo del club milanese, Piero Ausilio, che avrebbe legato alla richiesta per Big Rom anche quella per Koulibaly (sempre in prestito), ricevendo però un primo diniego dai vertici della società inglese.

A questo punto, Lukaku vorrebbe esporsi in prima persona. Insieme all'agenzia che ne cura gli interessi, la Roc Nation, avrebbe intenzione di organizzare un faccia a faccia con il Chelsea per imporre la sua volontà di essere ancora dell'Inter nella stagione 2023-2024. Big Rom, a tal proposito, potrebbe giocarsi la carta Jay Z: questi è il titolare della Roc Nation, nonché socio in affari e amico di Todd Boehly, proprietario della squadra di Stamford Bridge.

Lukaku: l'Inter vorrebbe un altro prestito ma a cifre più basse

Romelu Lukaku nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Londra non per rimanerci ma per palesare al Chelsea la sua decisione di rimanere nell'organico dell'Inter. Tra le altre cose, vista la probabile partenza di Dzeko, il centravanti belga potrebbe anche riprendersi la maglia numero 9 che verrebbe lasciata libera dal collega bosniaco.

I dirigenti della società milanese si augurano che dopo questo (più che probabile) summit, i Blues possano rivedere le proprie posizioni di partenza.

In caso di "ammorbidimento" da parte del Chelsea sulla questione Lukaku, l'Inter potrebbe poi avanzare con forza maggiore la sua proposta. Marotta e Ausilio vorrebbero strappare un nuovo prestito di Lukaku ma a cifre più basse rispetto a quello precedente.

Nella scorsa estate, infatti, Big Rom era tornato a Milano sulla scorta di un prestito da 8 milioni più 4 di bonus. A questo si era aggiunto lo stipendio di 12 milioni lordi che, in virtù del Decreto crescita, erano diventati 8,5 milioni.

Il Chelsea vorrebbe far cassa con Lukaku

Il Chelsea preferirebbe cedere a titolo definitivo Lukaku perché a bilancio ha ancora un peso di circa 69 milioni di euro dopo averlo pagato 115 milioni (proprio all'Inter) nell'estate del 2021. Nonostante ciò, il muro alzato dal calciatore rischierebbe di impedire qualsiasi altra trattativa. Il nuovo tecnico dei Blues, Pochettino, pare avesse intenzione di "sfruttare" la presenza dell'attaccante belga in rosa per portare avanti delle operazioni di mercato, proponendolo ad esempio alla Juventus in cambio di Vlahovic più un conguaglio economico.

Tuttavia, di fronte alla presa di posizione del bomber 30enne, qualsiasi discorso di questo tipo verrebbe a cadere.

Lukaku avrebbe anche chiuso le porte agli arabi dell'Al-Hilal che sarebbero stati pronti a garantirgli un ingaggio da 25 milioni di euro annuali. Insomma, la voglia di Inter di Big Rom c'è ancora, bisogna capire se però collimerà con quelle che sono le tortuose strade del Calciomercato e degli interessi economici dei club.