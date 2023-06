La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per il centrocampo da affidare nella prossima stagione al tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Fabricio Diaz, centrocampista del Liverpool Montevideo, in Uruguay. La valutazione del giocatore sarebbe vicina agli 8 milioni di euro, cifra che i nerazzurri starebbero valutando di offrire per convincere il club uruguaiano a cedere il centrocampista nell'imminente sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Fabricio Diaz dal Liverpool di Montevideo

Il giocatore si è messo in mostra recentemente con la vittoria del Mondiale Under 20 con la sua nazionale dell'Uruguay, trionfando in finale proprio contro l'Italia 1-0; le sue ottime prestazioni per tutta la durata della competizione avrebbero attirato su di lui le attenzioni di diversi top club.

In Italia il giocatore sarebbe seguito dalla Lazio, che starebbe valutando un'offerta per l'estate, ma anche dall'Inter, che avrebbe intenzione di inserire il giocatore come elemento di prospettiva.

La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un'offerta di circa 8 milioni di euro per convincere il club del Liverpool Montevideo a cedere il centrocampista nella prossima estate, anticipando in questo modo le possibili offerte che potrebbero arrivare anche da altri top club.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima stagione la squadra nerazzurra potrà fare affidamento su Nicolò Barella, il cui contratto con i nerazzurri è valido fino al giugno 2026 e difficilmente verrà ceduto nonostante le possibili sirene inglesi che vorrebbero portare in Premier League il centrocampista.

Anche Marcelo Brozovic dovrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione, anche se sul calciatore ci sarebbe il forte pressing del Barcellona, che avrebbe individuato nel giocatore uno dei profili per sostituire Busquets in futuro.

Uno dei possibili partenti per il centrocampo nerazzurro potrebbe essere Denzel Dumfries; il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea del nuovo allenatore Pochettino in prima linea per acquistare Dumfries con un'offerta di circa 40 milioni di euro che potrebbe convincere i nerazzurri a cedere l'esterno destro, che interesserebbe anche al Barcellona ed all'Aston Villa.