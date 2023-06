In una recente intervista a juventusnews24.com, l'allenatore Walter Novellino ha parlato di Juventus a 360 gradi toccando vari temi, dall'ambito sportivo all'ambito giudiziario che per quasi tutto lo scorso anno ha tenuto banco tra media di settore e addetti ai lavori.

"Le plusvalenze la Juve le ha fatte con qualcun altro, ma ha pagato solo lei. Questo non va bene" ha ad esempio riferito Novellino parlando della vicenda plusvalenze che al club è costato 10 punti di penalizzazione in classifica. Sulla partecipazione alla Conference League, arrivata proprio dopo la 'retrocessione' in classifica al settimo posto, il tecnico ha invece dichiarato come "sia sempre importante per una società di calcio partecipare ad una competizione europea" qualunque essa sia.

Novellino ha parlato anche di Rabiot e dell'arrivo di Weah

Nel corso dell'intervista a juventusnews24, Walter Novellino ha condiviso le proprie opinioni anche su temi più strettamente di campo, dal rinnovo di Rabiot alla possibile partenza di Cuadrado sino ad arrivare alla situazione di Allegri.

"L’anno scorso Rabiot ha fatto conoscere il Rabiot che conoscevamo e quello che tutti si aspettavano - ha dichiarato sul rinnovo del mediano transalpino con la Vecchia Signora - La sua è una conferma importantissima per quel che potrà dare ancora ai bianconeri. Alla Juve bisogna dire “bravi” per quel che hanno fatto. Stanno arrivando giocatori importantissimi e sono convinto che tornerà a fare bene".

Venendo al tema Cuadrado, che quasi certamente saluterà per scadenza del contratto, Novellino ha invece evidenziato una certa limpidezza di pensiero: "Cuadrado è un giocatore che ormai ha una certa età.

E’ giusto che a questo punto venga rimpiazzato da un giovane. Io credo che in questo la Juve stia facendo le cose per bene". Giovane che la società ha identificato in Timothy Weah: "E’ un giocatore ormai conosciuto. Le sue qualità sono la velocità, il cambio di passo e la corsa. Lo ritengo un elemento importante. Con il suo arrivo la Juve mette dentro un bel tassello" ha dichiarato sempre Novellino sul neo acquisto bianconero.

Novellino sulla vicenda Allegri-Al-Hilal: 'Lui pensa a fare bene con la Juve'

In chiusura un pensiero sulla vicenda Allegri-Arabia, col tecnico bianconero che sembra ormai deciso a rifiutare ogni proposta per restare in bianconero: "Allegri ha avuto difficoltà perché la squadra ha avuto difficoltà. Allegri non è uno stupido, è uno che sa gestire i campioni. Sono sicuro che lui non pensa alle offerte degli arabi, ma a fare bene con la Juve. Lui è un ottimo allenatore e sono convinto che ci riuscirà. Lui è uno che fa i fatti, non le chiacchiere".