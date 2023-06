La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe significare cessioni pesanti, con Vlahovic, Chiesa e Bremer i principali indiziati a lasciare la società bianconera in caso di offerta importante. La valutazione di mercato di Chiesa è di circa 60 milioni di euro con diverse società inglesi che non avrebbero problemi ad investire sul suo cartellino oltre a garantirgli un ingaggio importante. Se dovesse partire la Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di sostituirlo con un altro nazionale italiano, Domenico Berardi, che piace anche alla Lazio.

La valutazione di mercato del giocatore del Sassuolo è di circa 23 milioni di euro.

Il giocatore Berardi potrebbe sostituire Chiesa alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Federico Chiesa con Domenico Berardi. Il centrocampista della nazionale italiana è in scadenza di contratto a giugno 2025 e con un'offerta da 60 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Sarebbe sostituito da Berardi, che dopo diverse stagioni al Sassuolo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Fra quelle interessate ci sarebbe la Lazio, che però starebbe lavorando alle cessioni e successivamente potrebbe investire poi sul cartellino del giocatore del Sassuolo.

La valutazione di mercato di Berardi è di circa 23 milioni di euro.

A proposito di giocatori della Lazio che interessano alla Juventus ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e che potrebbe approdare nella società bianconera per circa 30 milioni di euro.

La stagione di Berardi al Sassuolo

Nell'ultima stagione al Sassuolo il giocatore Domenico Berardi ha disputato 26 match segnando 12 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. Condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare 12 match di campionato, il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per il settore avanzato.

È un riferimento anche della nazionale italiana avendo giocato 25 match segnando 6 gol.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche a rinforzi per la difesa. A tal riguardo potrebbe arrivare un terzino sinistro oltre ad un centrale difensivo nell'eventualità in cui dovesse partire Bremer, che piace al Tottenham ed è valutato circa 60 milioni di euro. Per la fascia sinistra piace Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro, come centrale si valuta Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, che ha più o meno la stessa valutazione del mercato del giocatore italiano.