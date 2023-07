La Juventus ha ufficializzato ad inizio luglio l'ingaggio da Football Director di Cristiano Giuntoli. L'ex direttore sportivo del Napoli è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto della società campana, costruendo una rosa competitiva valorizzata da un tecnico come Luciano Spalletti. Recentemente Giuntoli nel post ufficializzazione da dirigente della Juventus non ha nascosto di essere un tifoso bianconero. Parole che hanno avuto molto clamore mediatico sui social, con tanti tifosi del Napoli che lo hanno criticato. Sull'argomento ha parlato anche Raffaele Auriemma.

Il giornalista sportivo ospite a Tutti Convocati si è dichiarato orgoglioso del fatto che stia stato uno juventino a contribuire alla vittoria dello scudetto del Napoli.

Il giornalista Auriemma su dichiarazioni di Giuntoli dopo l'ufficializzazione da Football Director della Juventus

'E' motivo di orgoglio ulteriore se uno juventino è stato tra i protagonisti dello Scudetto tornato a Napoli dopo 33 anni. Oggi il Napoli può guardare dall'alto in basso un po' tutti, compresa la Juventus'. Queste le parole di Raffaele Auriemma in riferimento alle parole di Cristiano Giuntoli, che ha dichiarato dopo l'ufficialità da Football Director della Juventus di essere un tifoso della società bianconera. Sull'argomento ha parlato negli ultimi giorni anche De Laurentiis, che ha sottolineato come se avesse saputo della juventinità di Giuntoli lo avrebbe liberato prima dalla società campana.

Le dichiarazioni di De Laurentiis su Giuntoli

Il recente ingaggio di Cristiano Giuntoli da parte della Juventus ha suscitato discussioni.Tuttavia, ciò che ha scatenato lo stupore di alcuni tifosi, in particolare del presidente Aurelio De Laurentiis, in riferimento alla juventinità dichiarata di Giuntoli. Questa affermazione non è stata gradita dal presidente del Napoli, che ha affermato che se avesse saputo di questa simpatia, si sarebbe liberato di lui prima.

Il presidente del Napoli ha voluto aggiungere: 'Onestamente, non me lo aspettavo, sono rimasto basito e sorpreso perché non capisco cosa sia venuto a fare a Napoli'.

Il Napoli ha ufficializzato come nuovo direttore sportivo Mauro Meluso

Intanto il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo che sostituirà Cristiano Giuntoli.

Si tratta di Mauro Meluso, direttore sportivo che ha lavorato soprattutto nel campionato di Serie B contribuendo alle promozioni di società come lo Spezia e il Lecce. Ad annunciare l'ingaggio del nuovo dirigente è stato proprio il presidente del Napoli De Laurentiis che ha utilizzato il suo profilo ufficiale Twitter per augurare buon lavoro a Meluso.