È stata una giornata di calciomercato impegnativa quella di sabato 15 luglio per il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito. Una giornata fatta di chiacchiere e anche accordi. In particolare Raffaele Pucino ha rinnovato con il Bari: il difensore ha firmato un nuovo contratto con il club pugliese fino al 2025.

E sempre ieri il Direttore Sportivo barese ha aumentato il ritmo dei contatti con il fantasista francese Jeremy Menez che poche ore prima aveva salutato la Reggina con un lungo post sui social. L'attaccante francese, stando a quanto riferito da Sky Sport, è ora molto vicino al Bari e ieri sembra che si sia trovato l'accordo tra le parti.

Il club pugliese acquisterebbe così un calciatore di grande esperienza per il reparto avanzato. Quasi a equilibrare i dati anagrafici (Menez ha 36 anni), il Bari ha pure chiuso per un altro colpo: Marco Nasti, giovane attaccante nell'ultima stagione al Cosenza (dove ha segnato 5 gol nel campionato di Serie B). In questo modo il club guidato da Luigi De Laurentiis sta provando a mettere a disposizione di mister Mignani un reparto avanzato di spessore. Si tratta comunque di un reparto che andrà rivoluzionato, visto l'addio di Mirko Antenucci (che non ha rinnovato con il Bari ed è passato alla Spal) e quello quasi certo del marocchino Walid Cheddira. Sia per Menez che per Nasti non ci sono ancora le ufficialità, ma sembra davvero questione di ore e gli affari saranno ufficializzati.

Il Bari dunque ha iniziato questa sessione estiva di calciomercato pensando soprattutto all'attacco, ma non solo. Sono sempre più serrati i contatti con Mattia Valoti per il centrocampo. Si tratterebbe di sicuro di un colpo importante per la mediana dei biancorossi che alla prima di campionato di serie B affronteranno il Palermo.

Entrambe sono squadre che ambiscono alla promozione in serie A.

Palermo, ecco Desplanches

A proposito di Palermo, i rosanero hanno chiuso l'affare per Sebastiano Desplanches nei giorni scorsi: i rosanero si sono assicurati le prestazioni sportive di un portiere molto promettente che arriva dal Vicenza e ha vinto l'ambito premio "Guanto d’oro" del Mondiale Under 20.

Ad oggi è considerato il miglior prospetto italiano in circolazione: Massolo compirà il percorso inverso, vestendo la maglia del Vicenza. Al Milan, squadra che ha cresciuto Desplanches, andrà il 40% sulla futura rivendita.

Sulla fascia sinistra, il Palermo valuta Nikolas Ioannou, mentre sembra essersi raffreddata la pista che portava a Pietro Berruatto del Pisa.

Gli altri affari di Serie B

Il Modena ha chiuso l'affare per Antonio Palumbo. Il club emiliano ha trovato un accordo per il trasferimento con la Ternana e con il calciatore. Il calciatore arriverà quanto prima in Emilia per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Il Modena verserà mezzo milione nelle tasche della Ternana, ma ci sarà anche qualche bonus legato alle prestazioni del centrocampista.

Intanto il portiere Wladimiro Falcone difficilmente resterà alla Sampdoria (che lo ha controriscattato dal Lecce) su di lui c'è la Fiorentina.