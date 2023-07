Nelle scorse ore il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha commentato il recente passaggio all'Inter dell'ex calciatore della Juventus Juan Cuadrado, lodandone le doti e la caparbietà. Del colombiano e dell'eventuale arrivo di Romelu Lukaku in bianconero ha parlato anche l'ex calciatore Moreno Torricelli.

Inter, Bonolis: 'Cuadrado è un ottimo colpo e potrà dare una mano a difendere i nostri colori'

Il conduttore televisivo, notoriamente tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis è stato intervistato dal portale l'Interista, a cui ha detto: "Cuadrado ottimo giocatore, ottimo colpo, potrà dare una grossa mano all'Inter con la sua qualità e questo è quanto mi interessa", cosi ha esordito Bonolis su Cuadrado.

Il presentatore TV ha poi aggiunto sul colombiano: "Alla Juventus aveva gli stimoli e la rabbia che i bianconeri gli suscitavano, è normale che difendendo i loro colori provasse a provocare i nostri o a farli mandare fuori e via dicendo".

Paolo Bonolis, restando in tema Cuadrado, ha poi sottolineato come la sua precedente militanza nella Juventus non dovrebbe generare del pregiudizio nella tifoseria dell'Inter, che in questi giorni si sarebbe mostrata in parte restia all'arrivo del colombiano.

Infine il conduttore ha concluso la sua intervista lanciando una frecciatina alla Juventus, augurandosi che nel prossimo Derby d'Italia sia proprio Cuadrado a decidere il match con il gol dell'ex.

Torricelli: 'Non vedo nulla di incredibile nel passaggio di Cuadrado dalla Juventus all'Inter'

Del recente passaggio all'Inter di Juan Cuadrado ha parlato anche l'ex calciatore juventino Moreno Torricelli nella trasmissione La Juve in Gol in onda su Radio BiancoNera: "I calciatori sono dei professionisti e anche se vestiamo una maglia per tanto tempo poi possiamo cambiare squadra, giochi per la maglia che vesti ma non per questo devi rinnegare il passato.

Ci sono delle eccezioni ovviamente, non avrei mai immaginato Totti alla Lazio, ma se parliamo di Cuadrado che va all'Inter io non ci vedo nulla di incredibile".

Torricelli ha poi voluto commentare le indiscrezioni che vorrebbero Romelu Lukaku in orbita Juventus, sottolineando come i precedenti screzi avuti tra il belga e alcuni calciatori bianconeri in occasione della partita di Coppa Italia, potrebbero portare a un confronto diretto qualora il numero 9 dovesse davvero approdare alla Continassa.