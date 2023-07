Fine settimana senza particolari novità. Il Crotone ha di fatto dato il via alla marcia di avvicinamento al ritiro estivo che anche quest'anno si svolgerà nella Sila crotonese. Sarà una squadra nuova ma con il 'vecchio' allenatore Lamberto Zauli, tecnico della parte finale dello scorso torneo pronto ad essere riconfermato. Tra partenze e arrivi, gli squali cambieranno profondamente pelle. Uno dei nomi che potrebbe fare al caso del Crotone è quello del difensore Alessandro Tozzuolo.

Crotone, un giovane per la difesa

Uno dei nomi che potrebbero arrivare per dare il via alla ricostruzione della squadra è dunque quello di Alessandro Tozzuolo, calciatore del Montevarchi.

Il suo profilo è stato rilanciato dal quotidiano Gazzetta del Sud. Nelle ultime due annate il giovane ha disputato 63 gare nel "Girone B" di terza serie siglando anche una rete. In uscita per il Crotone ci sarebbe invece il difensore centrale e capitano Wladimir Golemic che potrebbe rientrare nei tagli annunciati di recente dal club per fare quadrare il bilancio. Sempre in difesa a salutare sarà l'esterno Luca Calapai in scadenza di contratto e prossimo al ritorno al Catania.

Cessioni in vista per il Crotone

Allo stato attuale sono tanti i nomi dei potenziali partenti. Oltre ai già citati Wladimir Golemic e Luca Calapai il Crotone potrebbe mandare a giocare altrove anche l'attaccante Cosimo Chiricò (piace al Benevento) e il centrocampista Jacopo Petriccione.

Con le valigie pronte ci sarebbe anche l'esterno Vasile Mogos seguito dal Catanzaro. Dall'Avellino sarebbe giunto l'interessamento per l'attaccante Eugenio D'Ursi e per il jolly difensivo Federico Papini. Anche tra i pali qualcuno potrebbe andare via, il nome più probabile è quello di Paolo Branduani. A fare ritorno a Crotone sarà invece Gian Marco Crespi, reduce dal prestito alla Juventus Next Gen, non riscattato dal club bianconero.

Verso il ritiro estivo

La stagione del Crotone dovrà prendere il via nei prossimi giorni. Gli squali si ritroveranno in città nella prima metà del mese di luglio. Il ritiro estivo prenderà il via, dopo le rituali visite mediche, tra il 12 e il 14 luglio. La fase di preparazione sarà suddivisa in due parti: una prima con allenamenti in città e con possibilità di accesso ai tifosi.

Successivamente il Crotone si trasferirà in Sila per proseguire la preparazione in una zona più fresca. Il primo impegno ufficiale del Crotone sarà nella giornata del 6 agosto, in trasferta, per sfidare il Lecco nel turno eliminatorio della Coppa Italia Frecciarossa. Successivamente gli squali si concentreranno sulla marcia di avvicinamento al campionato di Serie C, stagione 2023-2024.