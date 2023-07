La dirigenza sportiva dell' Inter avrebbe individuato in Lazar Samardzic il profilo giusto per poter rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi per questa stagione e per convincere l'Udinese a cedere il gioiello serbo si starebbero studiando alcune soluzioni che potrebbero implicare degli scambi con i friulani.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Lazar Samardzic dall'Udinese

Nella scorsa stagione il giocatore serbo dell'Udinese si è messo in mostra con ottime prestazioni nel nostro campionato di Serie A; sul calciatore ci sarebbe infatti l'interesse sia del Milan che dell'Inter, che si sarebbe inserita ultimamente per sondare il terreno per un'eventuale trasferimento in questa estate.

Il centrocampista serbo nello scorso campionato ha segnato 5 reti su 37 presenze complessive, fornendo anche 4 assist ai compagni; la sua giovane età giocherebbe a suo favore, per un talento che potrebbe esplodere nelle prossime stagioni.

Per questo motivo la dirigenza dell'Inter starebbe valutando una possibile offerta per il giocatore, che però sembrerebbe potersi concretizzare solamente dopo l'eventuale cessione di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita [VIDEO], anche se ad oggi l'offerta dell'Al Nassr di 18 milioni di euro non soddisferebbe a pieno i nerazzurri che avrebbero messo in stallo la trattativa.

La situazione a centrocampo per l'Inter

Oltre alla delicata situazione riguardante Marcelo Brozovic, che probabilmente potrebbe protarsi più in la nell'estate, la dirigenza dell'Inter ha già dovuto salutare Roberto Gagliardini, che ha lasciato Milano a parametro zero per scandenza contrattuale.

Il centrocampista italiano sarebbe finito in orbita Monza, con l'amministratore delegato Adriano Galliani che avrebbe intenzioni di portare il giocatore nel capoluogo brianzolo per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Raffaele Palladino.

Dovrebbe invece rimanere in nerazzurro Nicolò Barella, nonostante le insistenti pressioni da parte di diversi top club della Premier League che lo vorrebbero nel loro organico come rinforzo importante per rilanciare le loro ambizioni sportive.

In uscita invece potrebbe esserci Denzel Dumfries, che sarebbe attenzionato soprattutto dal Chelsea, che starebbe valutando un'eventuale offerta ai nerazzurri di circa 40 milioni di euro che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.