Il Calciomercato estivo di serie A e serie B è entrato nel vivo. Dopo i primi giorni di calciomercato con tante voci e poche trattative reali, in queste ore i contatti tra i club si stanno intensificando e iniziano ad arrivare diverse ufficialità di calciomercato.

La Sampdoria saluta Quagliarella e chiude per Borini

Tra queste nuove trattative c'è un addio importante: le strade di Fabio Quagliarella e della Sampdoria si sono divise. I blucerchiati non hanno rinnovato il contratto all'attaccante campano e stanno chiudendo per Fabio Borini. L'ex giocatore del Milan ha giocato in Turchia quest'anno realizzando diversi gol e vorrebbe ripartire da una nuova sfida, magari in Italia dove proprio la Sampdoria punta a lui.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Borini nelle prossime ore dovrebbe essere a Genova per le visite mediche con la Sampdoria. La trattativa in poche ora si é praticamente chiusa.

La Sampdoria sta cercando di costruire una squadra importante in vista della prossima cadetteria, perché l'idea è sicuramente quella di rialzarsi subito dopo la caduta e la retrocessione in Serie B dopo anni. L'altro nome importante per la Sampdoria è quello di Leonardo Bonucci che sarebbe stato contattato dallo stesso neo mister Andrea Pirlo. Bonucci è in uscita dalla Juventus che vorrebbe liberarsi del suo grande ingaggio. L'unico grande ostacolo per il suo eventuale trasferimento alla Sampdoria, potrebbe essere la volontà del giocatore di non scendere di categoria.

Antenucci: la Spal insiste, Lecce offerta per l'attaccante

La altre novità di calciomercato di Serie B, riguardano soprattutto gli attaccanti. Mirco Antenucci è corteggiato dalla Spal che ha offerto un contratto biennale all'attaccante.

Mentre il Cosenza sta lavorando per arrivare a Andrea La Mantia. Per lui è pronto un contratto biennale, ma il Cosenza deve lottare per raggiungere l'attaccante che è desiderato da altri club di Serie B.

Se la trattativa dovesse concludersi, La Mantia tornerebbe a Cosenza dopo un'esperienza soddisfacente nel passato. L'ex attaccante del Lecce, a Cosenza segnò 14 gol e fornì 2 assist ai suoi compagni, in 26 presenze.

Il Lecce invece ha ricevuto un'offerta per l'attante Ceesay. Nei giorni scorsi alcuni club arabi avevano chiesto informazioni per l'attaccante, ma nelle ultime ore è arrivata un'offerta concreta: per Ceesay il Partizan Belgrado ha offerto 2 milioni di euro.

Il Lecce sta valutando l'offerta del club straniero. Considerando anche che l'attaccante era arrivato a parametro zero appena un anno fa, il club salentino potrebbe realizzare una plusvalenza di due milioni nel giro di un solo anno.