La Juventus, in queste settimane, avrebbe fatto alcuni sondaggi per Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo va in scadenza con la Lazio nel 2024 e per ora non ha rinnovato il suo contratto. L'intenzione del centrocampista e del suo procuratore Kezman sarebbe quella di non estendere l'accordo con i biancocelesti. Lotito, invece, spererebbe ancora di rinnovare il contratto del centrocampista serbo.

Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport la Lazio e la Juventus, nelle prossime ore, dovrebbero incontrarsi per parlare proprio del futuro di Milinkovic-Savic.

I bianconeri avrebbero una strategia ben precisa che prevede un esborso di cash più una o due contropartite tecniche: i giocatori che potrebbero interessare alla Lazio sarebbero Nicolò Rovella e Luca Pellegrini.

Milinkovic-Savic aspetterebbe novità sul suo futuro

Milinkovic-Savic vorrebbe sapere qualcosa in più sul suo futuro prima del 13 luglio, giorno in cui dovrebbe iniziare la preparazione della Lazio agli ordini di Sarri ad Auronzo di Cadore. Se la situazione non dovesse risolversi in breve tempo il giocatore risponderebbe comunque alla convocazione biancoceleste.

La Juventus sarebbe molto interessata al centrocampista serbo, ma convincere Lotito potrebbe non essere facile. Il presidente della Lazio per il "sergente" vorrebbe circa 40 milioni.

Una cifra che sarebbe ritenuta troppo elevata, vista anche la scadenza del suo contratto fissata per il 2024. La Juventus, per il centrocampista, penserebbe a un'offerta pari a 25 milioni più Rovella e Pellegrini. Qualora la contropartita tecnica dovesse essere una, a quel punto i bianconeri alzerebbero la cifra cash. In ogni caso, qualcosa in più dovrebbe emergere dopo il summit che ci dovrebbe essere, nelle prossime ore, tra la Juventus e la Lazio.

Leonardo Bonucci si sarebbe offerto alla Lazio

Intanto secondo alcune indiscrezioni un giocatore della Juve avrebbe pensato di fare il percorso inverso, che va da Torino a Roma. Infatti, stando a quanto afferma La Repubblica, Leonardo Bonucci si sarebbe offerto proprio alla Lazio.

Il futuro del capitano bianconero sarebbe in bilico e alla Juventus non dispiacerebbe privarsi dell'ingaggio del difensore viterbese: i capitolini avrebbero comunque risposto negativamente al difensore bianconero, dal momento che non avrebbero interesse a metterlo sotto contratto.