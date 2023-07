André Onana si avvicinerebbe giorno dopo giorno al Manchester United. Il portiere dell'Inter è arrivato 12 mesi fa a parametro zero e ora potrebbe portare a Milano oltre 50 milioni. I Red Devils avrebbero deciso di accelerare e di accontentare l'Inter, magari inserendo alcuni bonus, intanto gli inglesi hanno già salutato il titolare della scorsa stagione, David De Gea. Quando la trattativa sarà conclusa con i soldi incassati Marotta dovrebbe andare all'assalto di Lukaku: il Chelsea che avrebbe alzato il prezzo, ma il belga vorrebbe solo tornare a Milano e sarebbe pronto anche ad abbassarsi l'ingaggio pur di approdare in Italia il prima possibile.

Per la porta invece è sempre caldo il nome dell'ucraino Anatolij Trubin.

Il possibile affare Trubin si complica, il prezzo sale

Oltre al possibile affare Lukaku, i soldi della cessione di Onana serviranno anche per la porta dell'Inter che - oltre al titolare - dovrebbe perdere anche Samir Handanovic, per questo dovrebbero essere due i nuovi acquisti.

Nelle idee nerazzurre il prossimo numero uno sarebbe Trubin, portiere ucraino già protagonista all'Europeo Under 21 con la sua Nazionale, e che durante la stagione difende i pali dello Shakhtar Donetsk. Marotta e Ausilio vorrebbero proporre un'offerta da 10 milioni di euro, cifra che sembrava poter essere giusta, ma oggi dall'Ucraina arriva la notizia che lo Shakthar avrebbe alzato il prezzo fino ad arrivare a 35 milioni.

Troppo per l'Inter, che comunque non vorrebbe abbandonare la trattativa forte del fatto che il calciatore tra un anno sarà svincolato e proverà a convincere gli ucraini inserendo anche un percentuale sulla futura rivendita del portiere. Tutto da capire quindi cosa succederà ora con le altre piste che potrebbero non essere semplici, Emil Audero della Sampdoria, per esempio, sarebbe corteggiato da molte squadre, mentre quella che era la prima scelta per il dopo Onana, Guglielmo Vicario, è ormai passato dall'Empoli al Tottenham alcuni giorni fa in maniera ufficiale.

Il secondo nome caldo è quello di Yann Sommer, in uscita dal Bayern Monaco. Lo svizzero è un calciatore decisamente più esperto, non solo per i 34 anni ma per la sua carriera che lo ha visto anche vestire per oltre 80 volte la maglia della selezione elvetica. In questo caso la trattativa sarebbe molto più semplice: con 5 milioni di euro l'Inter dovrebbe riuscire a portare a Milano il suo nuovo numero 12.