Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato ai microfoni di Juvenews di quello che potrebbe essere il possibile Calciomercato estivo della Juventus. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Xavier Jacobelli a TMW Radio e Massimo Pavan a Tuttojuve.

Chirico rivela: 'Ufficialmente so che la Juventus potrà fare mercato in entrata solo a fronte di precedenti cessioni'

Il giornalista Marcello Chirico è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di Juvenews.eu e tra gli argomenti trattati c'è stato il possibile calciomercato della Juventus.

"A me risulta ufficialmente che la Juve finché non cede, non acquista. La priorità di Giuntoli al momento è sfoltire" cosi ha esordito Chirico che poi ha aggiunto: "Dopodichè si procederebbe in entrata. Ma solo dopo aver risolto definitivamente con le cessioni di tutti gli esuberi". Chirico, restando in tema Juventus ha poi commentato la recente decisione del club bianconero di escludere dalla prima squadra il nome di Leonardo Bonucci: "Ho gradito come si è mosso Giuntoli con Bonucci? Assolutamente sì, la Juve è stata impeccabile. I numeri parlano chiaro: nelle ultime due stagioni, Bonucci ha saltato un numero troppo elevato di partite per infortunio". Chirico ha poi concluso il suo intervento parlando di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della Juventus nella prossima stagione, sottolineando come le effettive capacità ridotte sul mercato dei bianconeri potrebbe portare al massimo la squadra di Massimiliano Allegri a combattere per un posto per la prossima Champions League.

Jacobelli: 'Giuntoli è stato chiaro con il calciomercato e la Juventus dovrà rispettare determinati paletti'

Anche il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che potrebbe essere il calciomercato della Juventus e delle parole di Giuntoli a riguardo: "Giuntoli è stato chiaro, ha fatto capire che bisogna rispettare determinati paletti.

Ha detto che si vuole puntare su certi giocatori ma che non esistono incedibili. Per la questione Vlahovic evidentemente tutto dipende da Mbappé, la cui valutazione di 200 milioni è astronomica considerando che può andar via tra un anno a zero. Il trasferimento di Vlahovic e l’eventuale arrivo di Lukaku è legato a Mbappé".

Pavan: 'Il mercato della Juventus è attualmente chiuso ma sugli esterni c'è bisogno di un rinforzo'

Infine anche Massimo Pavan ha parlato del possibile mercato della Juventus su Tuttojuve: "Il mercato della Juventus può anche essere chiuso, ma sugli esterni c'è una criticità. A destra c'è solo Weah, visto che De Sciglio non è affidabile, a sinistra c'è Alex Sandro che il terzino non lo può fare, poi Kostic ed Iling Junior, servirebbe un'uscita ed un'entrata, io punterei su Carlos Augusto se parte qualcuno".