Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus in trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku dicendosi felicissimo. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione l'ex giocatore bianconero Fabrizio Ravanelli a TV Play e Giancarlo Padovan sul portale Calciomercato.

Juventus, Di Livio sull'eventuale arrivo di Lukaku: 'Mi farebbe contentissimo e sarebbe uno sgarro all'Inter'

L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio è stato intervistato nelle scorse ore dalla trasmissione Calcio Totale e tra gli argomenti trattati dal "Soldatino" bianconero c'è stato anche il possibile passaggio alla Continassa di Romelu Lukaku.

"Lukaku alla Juventus? Io sarei contentissimo. La Juventus ci guadagnerebbe tantissimo e poi fai uno sgarro all'Inter, è questo il bello del calcio, rubando un giocatore alla rivale". Di Livio ha poi commentato le indiscrezioni che parlerebbero di un rifiuto da parte di Massimiliano Allegri nei confronti di una offerta faraonica per un suo passaggio in un club arabo: "Allegri ha rifiutato gli arabi? L'orgoglio di dimostrare e di tornare a vincere con la Juventus ha fatto la differenza". Di Livio ha poi concluso l'intervento, parlando della prossima annata della Juventus e sottolineando come i calciatori che sono stati assenti nella stagione passata quest'anno dovranno dare una mano ad Allegri per riportare alla Continassa quella mentalità cattiva e vincente tipica dei bianconeri.

Ravanelli: 'Non sono stato un suo grande estimatore e la Juventus dovrà giocare per esaltare le sue qualità'

Dell'eventuale passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku ha voluto parlare anche l'ex calciatore bianconero Fabrizio Ravanelli. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di TV Play, ha detto sul belga: "Lukaku? La Juventus deve lavorare e tanto in uscita, quindi su Lukaku non ho sentito davvero mezza parola in casa juventina.

Non sono mai stato un suo grande estimatore. C’è da dire che la Juve ha grandi problemi in fase realizzativa. Lui ha bisogno di spazio, se non ha campo diventa prevedibile. Per prendere Lukaku, vuol dire che la Juve dovrà giocare per esaltare le sue qualità".

Padovan: 'Allegri ha chiesto Lukaku e Kessié per una Juve meno giovane ma potenzialmente vincente'

Infine, anche Giancarlo Padovan ha scritto su Calciomercato.com dell'eventuale passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus: "Max chiesto Lukaku e magari anche Kessie. Perciò la Juve sarà meno giovane, ma - potenzialmente - più vincente. Oggi ha poca importanza stabilire chi si sia sintonizzato su chi: se Allegri su Giuntoli o, come sembra, viceversa. Il fatto ineludibile è che, almeno per quest’anno, i due devono lavorare insieme e non sono ammessi colpi di scena".