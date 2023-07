Il ritorno di Lukaku all'Inter è la vera telenovela dell'estate di Calciomercato. Il club vice campione d'Europa vuole il centravanti a tutti i costi, avendo scelto Big Rom per dare a Inzaghi chili, gol e centimetri che mancano nella batteria offensiva del tecnico, formata a oggi da Lautaro Martinez, da Correa (in bilico tra permanenza e addio) e da Thuram appena arrivato ad Appiano. L'interesse è ricambiato perché anche il belga ha in testa solo i nerazzurri: avrebbe rifiutato le ricchissime offerte dall'Arabia Saudita, a quanto pare ancora sul tavolo, e non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi alla Juventus che, stando agli ultimi rumors, starebbe tentando l'approccio con il Chelsea.

Porta chiusa ai bianconeri, ma Italia che sembra essere nel destino per Lukaku e questa potrebbe essere una settimana importante. Onana e il Manchester United sono ormai promessi sposi, nelle casse del club di Zhang arriveranno oltre 50 milioni, il tesoretto verrà utilizzato per due portieri, i preferiti sono Trubin, ma lo Shakthar sta giocando sul prezzo, e Sommer, e per riportare a Milano Big Rom.

Lukaku-Chelsea-Inter, il triangolo continua

Domani, mercoledì 12 luglio, è previsto il primo giorno di lavoro del nuovo Chelsea di Pochettino, ma Lukaku molto probabilmente non ci sarà. L'attaccante, che Pochettino ha dichiarato apertamente di aspettare nel quartier generale dei blues per i primi allenamenti stagionali, avrebbe scelto di non passare nemmeno da Londra, dando così l'ennesimo segnale all'Inter, dopo aver dato la disponibilità anche a ridursi l'ingaggio pur di tornare.

Segnali che ai nerazzurri arrivano forti e chiari e che Marotta non vuole lasciare cadere nel vuoto. Per questo, nei prossimi giorni, i nerazzurri sarebbero pronti a tornare all'assalto rilanciando con una nuova offerta.

Le cifre sono chiare ormai da tempo, il Chelsea vorrebbe 45 milioni di euro per non cadere in una minusvalenza, l'Inter per ora non si sarebbe spinta oltre ai 25-30 milioni, offerta rispedita la mittente con un secco "no, grazie".

Da Milano, però, sono pronti ad un nuovo assalto mettendo sul piatto 30 milioni di euro subito e alcuni ricchi bonus per avvicinarsi alle richieste del blues. Non sarà probabilmente l'affondo decisivo, ma se queste dovessero essere le cifre, le parti si potrebbero avvicinare e non poco. Sono ore molto calde sul fronte Lukaku anche perché l'Inter sa che nel mercato i tempi sono molto importanti.

Marotta non vorrebbe spingersi oltre la fine di questa settimana per avvicinarsi all'acquisto del centravanti, oppure per chiuderlo, proprio perché le sirene cantano; Lukaku per ora non le ascolta, ma le trattative sono spesso imprevedibili e anche il giocatore non aspetterà in eterno.