Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'unico obiettivo di Romelu Lukaku sarebbe quello di tornare all'Inter: il belga avrebbe infatti respinto le offerte della Juventus comunicando poi al Chelsea di non voler prendere parte al ritiro dei "Blues" che inizierà domani. L'Inter, che starebbe trattando con il club britannico per riportarlo definitivamente alla Pinetina, penserebbe anche ad un terzino sinistro, con il nome di Jordi Alba tra gli indiziati.

Inter, Lukaku vede solo nerazzurro: il belga avrebbe rifiutato la Juve e non vorrebbe partire per il ritiro col Chelsea

Il nome di Romelu Lukaku sta riscaldando il Calciomercato, con diverse indiscrezioni che vorrebbero l'attaccante belga nel mirino della Juventus.

Secondo però quanto riferito dal tabloid Telegraph, il centravanti classe '93 avrebbe in testa solamente il suo ritorno all'Inter. Stando alle voci dall'Inghilterra, Lukaku non considererebbe altre squadre per il suo futuro, a partire da quella che attualmente ne detiene il cartellino, il Chelsea. Il belga infatti, avrebbe deciso di non prendere parte al ritiro dei "Blues" che inizierà ufficialmente la propria stagione con Mauricio Pochettino nella giornata di domani.

L'Inter, che vorrebbe accontentare Lukaku starebbe dunque trattando con il Chelsea per portarlo alla Pinetina con la formula dell'acquisto definitivo e seguendo il portale Sportmediaset, la società inglese avrebbe già rifiutato una prima offerta del "Biscione" da 30 milioni di euro. La società britannica ne chiederebbe infatti 45, una somma di cui l'Inter potrebbe disporre più agevolmente se riuscisse a cedere Onana al Manchester United per 60 milioni di euro.

Inter, Gosens potrebbe lasciare Milano, al suo posto piacerebbe lo svincolato Jordi Alba

L'Inter, oltre a lavorare per il ritorno di Romelu Lukaku, starebbe considerando anche diverse trattative per la corsia di sinistra e tra queste ci sarebbe la cessione a titolo definitivo di Robin Gosens. Il fluidificante ex Atalanta non avrebbe realmente convinto Inzaghi che gli preferirebbe Federico Dimarco: per la sua cessione l'ad Giuseppe Marotta chiederebbe una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Su Gosens ci sarebbero le attenzioni di diversi club tedeschi e del Bournemouth. Qualora il classe '94 dovesse partire, l'Inter potrebbe poi lanciare l'assalto a un calciatore già accostato ai nerazzurri in passato, Jordi Alba: il terzino sinistro spagnolo quest'anno ha concluso la sua avventura con il Barcellona, liberandosi sul mercato come parametro zero. Nonostante l'età (34 anni compiuti) Jordi Alba farebbe comunque gola a diversi club ed oltre all'Inter per lui si sarebbero affacciati il Benfica per l'Europa, l'Inter Miami per gli States e anche gli arabi.