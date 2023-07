Settimana di novità per il Crotone. Gli squali hanno salutato l'attaccante Giuseppe Panico passato alla Carrarese e hanno registrato la rescissione di Cosimo Chiricò. I rossoblù saranno ora chiamati a rinforzare il reparto avanzato. L'ultimo nome accostato agli squali è quello di Andrea Silipo, giovane punta che nel corso dell'ultima stagione si è messa in mostra con la maglia della Juve Stabia. A seguirlo ci sarebbero però formazioni di Serie C come Avellino e Pescara.

Crotone, rinforzi in attacco

Tutto fermo, solo apparentemente. Il Crotone opera allo sfoltimento della rosa a partire dai calciatori con i contratti più "pesanti".

Parallelamente gli squali starebbero sondando il terreno per concludere nel più breve tempo possibile alcuni acquisti in vista dell'inizio del ritiro estivo. Tra questi potrebbe esserci l'attaccante Andrea Silipo, classe 2001, calciatore in uscita dal Palermo e nell'ultimo torneo in forza alla Juve Stabia, squadra con la quale ha collezionato 29 presenze con 5 reti. A guardare a lui oltre al Crotone ci sarebbero l'Avellino e il Pescara. I campani hanno però ufficializzato nelle ultime ore Cosimo Patierno dalla Virtus Francavilla e potrebbero aver mollato il colpo mentre il Pescara sarebbe alla ricerca di un profilo valido per l'attacco vista la probabile cessione di Facundo Lescano.

Crotone, via anche Panico

Sei mesi a Crotone, poi la cessione in prestito alla Lucchese a gennaio. L'attaccante Giuseple Panico non farà rientro a Crotone ma giocherà nel torneo sportivo 2023-2024 con la maglia della Carrarese. Ad annunciarlo lo stesso club di Carrara che avrà a disposizione il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi anche uno dei principali protagonisti del torneo appena concluso del Crotone, Cosimo Chiricò ha lasciato la Calabria andando ad esercitare la clausola rescissoria unilaterale da circa mille euro che gli permetterà ora di accasarsi al miglior offerente con lo status di svincolato. Ad essersi interessati a lui sono stati di recente Benevento, Catania e Cluj.

Le altre operazioni

Il Crotone dovrà operare anche sul fronte cessioni. In uscita ci sarebbe il portiere Paolo Branduani ma anche i difensori Giuseppe Cuomo e Wladimir Golemic. Valigie in mano anche per il centrocampista Jacopo Petriccione, il calciatore più pagato della Serie C, e per l'attaccante Augustus Kargbo. Vasile Mogos è passato al Cluj. Ha salutato la terra calabra anche Luca Calapai, il cui contratto con gli squali si è concluso il 30 giugno 2023. Il Crotone dovrà lavorare accuratamente sulle prossime trattative, così da valorizzare l'intera rosa.