La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per l'attacco da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello di Kevin Volland del Monaco; nelle prossime settimane potrebbe arrivare un'offerta ufficiale dei nerazzurri per convincere il club francese a cedere il centravanti tedesco.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Kevin Volland del Monaco

La società nerazzurra si starebbe concentrando in queste giornate di calciomercato per trovare un eventuale sostituto di Joacquin Correa per l'attacco, in quando l'Inter vorrebbe trovare una destinazione per l'attaccante argentino entro la fine del mercato estivo.

Il nome caldo per sostituire il 'Tucumano' sarebbe quello di Kevin Volland, attaccante del Monaco, che ha un contratto con il club francese che andrà in scadenza nel giugno 2024 e questo potrebbe suggerire una cessione in questa sessione di mercato per evitare di perdere il bomber a parametro zero nella prossima stagione.

La dirigenza dell'Inter starebbe pensando di formalizzare un'offerta nelle prossime settimane, anche se starebbe ancora attendendo eventuali proposte ufficiali per il suo attaccante argentino, così da provare l'affondo per un sostituto solamente dopo aver piazzato Joacquin Correa.

L'attaccante argentino ad oggi sembrerebbe poter interessare al Siviglia, che avrebbe in mente di proporre un prestito con diritto di riscatto; sul bomber ci sarebbe anche l'interesse del Fenerbahce, anche se la destinazione turca non sembrerebbe gradita al giocatore che preferirebbe rimanere in uno dei top 5 campionati europei.

Anche dall'Arabia Saudita sembrerebbe potersi muovere qualcosa nei confronti del giocatore argentino, che potrebbe valutare la destinazione solo in caso di un'offerta importante a livello di stipendio annuale.

La situazione dell'Inter in attacco ad oggi

Nelle scorse ore sembrerebbe tramontata l'ipotesi di un ritorno a Milano di Romelu Lukaku; la dirigenza nerazzurra sembrerebbe aver interrotto ogni trattativa con il Chelsea dopo aver saputo della possibile trattativa tra gli agenti del giocatore e gli emissari della Juventus, fattore non digerito dagli esponenti nerazzurri.

Nelle scorse settimane Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno chiuso per il primo rinforzo per la fase offensiva nerazzurra, acquisendo a parametro zero Marcus Thuram dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach; il centravanti francese ha firmato un contratto di 5 anni con i nerazzurri per 6 milioni di euro a stagione di stipendio, con una clausola rescissoria fissata a 95 milioni di euro.