La Juventus vorrebbe Romelu Lukaku per rinforzare il proprio attacco, il suo nome sarebbe stato richiesto espressamente da Massimiliano Allegri. L'attaccante belga non è più un obiettivo dell'Inter e quindi la porta per il suo approdo a Torino sarebbe spalancata.

Per i bianconeri c'è solo un problema da risolvere, e in fretta: reperire i soldi per offrire al Chelsea i circa 40 milioni che richiede il club inglese. Così alla Continassa è stato deciso che il sacrificato per l'arrivo di Big Rom sarà Dusan Vlahovic. Sul serbo ci sarebbe il Paris Saint Germain, con cui ci sarebbe anche giù un accordo.

Dusan Vlahovic via dalla Juventus, ora c'è il PSG in pole position

Vlahovic è in bianconero in un anno e mezzo non si è riuscito a imporsi: si mormora che i rapporti con Allegri non siano idilliaci. Nelle ultime ore ci sarebbe da registrare l'accelerata del Paris Saint Germain. Il Bayern Monaco (che fino a qualche settimana fa sembrava molto interessato al serbo) infatti avrebbe Harry Kane come primo obiettivo e ha lasciato la strada aperta all'inserimento dei francesi che vorrebbe acquistare Vlahovic a prescindere da quello che sarà il futuro di Kylian Mbappè.

Il pressing è in atto e, secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante e il club parigino avrebbero già trovato un accordo sulla base di 9 milioni di euro di stipendio all'anno, ossia due in più rispetto a quelle che oggi il serbo percepisce sotto la Mole.

Vlahovic quindi sarebbe già convinto della destinazione, mancherebbe ancora l'accordo tra i club, ma da Parigi sarebbe pronto un'offerta da 90 milioni di euro che potrebbe convincere la Vecchia Signora, L'idea della Juve infatti sarebbe quella di vendere, ma non svendere Vlahovic, quindi la base di partenza per una trattativa sarebbe almeno 80 milioni, cifra che - se dovessero essere confermate le indiscrezioni - il Paris Saint Germain sarebbe pronto a superare.

I tempi sono stretti perché la Juventus avrebbe tempo fino al 4 agosto per portare al Chelsea l'offerta per il Chelsea, l'effetto domino però sarebbe partito: Vlahovic al PSG e Lukaku in bianconero con il Chelsea che poi cercherebbe altrove il suo centravanti. Anche i blues infatti sembravano essersi iscritti alla corsa per il serbo, ma avrebbero mollato il colpo.

Il PSG invece sarebbe talmente convinto dell'ex Fiorentina da averlo messo in cima alla propria lista dei desideri, sopra anche a Kolo Muani e a Victor Osimhen del Napoli, ultimo capocannoniere della Serie A.