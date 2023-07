La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per l'attacco da affidare al tecnico Simone Inzaghi e la suggestione lanciata nelle scorse ore da alcuni quotidiani parlerebbe di un interessamento dei nerazzurri per Kylian Mbappè, attaccante del Paris Saint Germain; per arrivare al bomber francese i nerazzurri starebbero pensando di proporre una formula di prestito secco al club parigino.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Kylian Mbappè dal Paris Saint Germain

Il centravanti francese sarebbe in rotta di collisione con la dirigenza del club parigino, con il quale però ha un contratto in essere fino al giugno 2024; Mbappè vorrebbe una cessione in questo mercato estivo, con il Real Madrid in prima linea per garantire all'attaccante un posto da titolare nella formazione allenata da Carlo Ancelotti.

Nelle ultime ore però sarebbe uscita una suggestione sull'attaccante francese che vedrebbe l'Inter interessata al suo cartellino, con una possibile proposta di prestito secco per una sola stagione, quella che manca al bomber francese per liberarsi dal Paris Saint Germain a parametro zero.

Dopo le minacce di una possibile tribuna per tutta la stagione, il club francese potrebbe pensare ad un prestito del giocatore per cercare di rientrare di qualche milione prima di perderlo a parametro zero, ma la situazione sembrerebbe molto complicata.

Sul giocatore sembrerebbe esserci anche l'Al Hilal, che starebbe valutando una possibile offerta di circa 400 milioni di euro per lo stipendio del bomber, con oltre 100 milioni versati nelle casse del PSG per una cessione immediata.

La situazione si svilupperà nelle prossime settimane, con la posizione del bomber francese che sembrerebbe sempre più lontana da Parigi.

La situazione dell'Inter per l'attacco

Oltre alla suggestione di un'eventuale offerta per Kylian Mbappè, i nerazzurri nelle scorse settimane hanno già concluso un colpo per l'attacco, acquisendo a parametro zero l'attaccante francese Marcus Thuram, arrivato al termine del contratto con il Borussia Moenchengladbach.

Sempre per quanto riguarda l'attacco, i nerazzurri hanno rinunciato al rinnovo contrattuale di Edin Dzeko, che ha lasciato Milano a parametro zero per accasarsi con un contratto biennale al Fenerbahce.

Nelle scorse giornate i nerazzurri hanno inoltre chiuso definitivamente la porta al ritorno di Romelu Lukaku, chiudendo le trattative in corso con il Chelsea per via dell'abboccamento avuto dal belga con la Juventus, urge dunque un nuovo elemento proprio per sopperire all'addio del centravanti ex Manchester United.