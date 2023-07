La Juventus è pronta a disputare la prima amichevole estiva del Soccer Champions Tour venerdì 28 luglio contro il Milan. In questa gara Allegri potrà valutare nel ruolo di secondo punta Federico Chiesa, che finora ha dato segnali importanti in questo inizio di preparazione estiva. Non dovrebbe essere disponibile invece Dusan Vlahovic, che invece sta avendo gli stessi problemi di pubalgia che lo hanno riguardato già la scorsa stagione.

Come recentemente dichiarato Cristiano Giuntoli se dovessero arrivare delle offerte importanti per Vlahovic e Chiesa la società bianconera le valuterà, senza avere però l' intenzione di diminuire il prezzo di mercato stabilito per i loro cartellini: il nazionale della Serbia è valutato circa 80 milioni di euro, mentre il centrocampista offensivo italiano 60 milioni.

Vlahovic e Chiesa potrebbero lasciare Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe le cessioni di Dusan Vlahovic e di Federico Chiesa ma senza alcuna intenzione di svalutare i loro cartellini. Di conseguenza chi vorrà il primo dovrà spendere almeno 80 milioni di euro, il secondo invece ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Su Vlahovic però i recenti problemi di pubalgia (gli stessi che lo hanno colpito anche la scorsa stagione) non agevolano una sua cessione e non è da scartare la possibilità di un arrivo anticipato di un altro attaccante anche prima di un'eventuale partenza del nazionale della Serbia.

Su Chiesa invece ci sarebbero gli occhi di Newcastle e Liverpool, ma attualmente non sarebbero arrivate offerte delle società inglesi per il giocatore.

Non è da scartare neanche la possibilità che in questa sessione di mercato lascino la società bianconera Arkadiusz Milik e Moise Kean, ma molto dipenderà dall'offerte che potrebbero arrivare per i due giocatori.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni e il reparto che potrebbe essere alleggerito in maniera evidente potrebbe essere il centrocampo.

A tal riguardo i giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Denis Zakaria, Weston McKennie e Fabio Miretti. Come rinforzo invece il preferito rimane Franck Kessiè, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda la difesa potrebbe arrivare un terzino destro: piacciono in particolare Emil Holm e Nahuel Molina.