In queste ore, la Juventus è in attesa dell'arrivo ufficiale di Cristiano Giuntoli. Le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli contrattuali e poi il ds dovrebbe cominciare a lavorare per i bianconeri. L'ufficialità del passaggio di Giuntoli alla Juventus sarebbe attesa nel corso della settimana, dopodiché il ds comincerà a imbastire le trattative di mercato del club bianconero.

Sul piano tattico la squadra potrebbe aver bisogno di un giocatore che sia in grado di "cucire" il gioco tra centrocampo e attacco. In passato questo ruolo a Torino è stato ricoperto da Paulo Dybala.

L'argentino, al momento, non sarebbe nel mirino della Juve, anche se le condizioni economiche per un suo eventuale ritorno in bianconero non sarebbero proibitive poiché - calcoli alla mano - verrebbe a costare 17 milioni l'anno, per un totale di quatto stagioni. Intanto, secondo quanto rivelato da Tuttosport, un eventuale ritorno sotto la Mole Antonelliano non dispiacerebbe affatto al giocatore argentino.

Gli eventuali costi di un'operazione per il ritorno di Dybala

Paulo Dybala, lo scorso anno, ha lasciato la Juventus a parametro zero: la società bianconera decise infatti di non rinnovargli il contratto per puntare tutto su Dusan Vlahovic. Adesso ad un anno di distanza le cose in bianconero sarebbero completamente cambiate, tant'è che il bomber serbo non sarebbe più uno degli intoccabili.

Dybala, invece, è alla Roma ma con una clausola rescissoria che gli permette di lasciare la Capitale di fronte a un pagamento di 20 milioni (per quanto riguarda un qualsiasi club Italiano), la clausola della Joya per l'estero è, invece, fissata a 12 milioni.

Alla Juventus, almeno per il momento, nessuno sarebbe intenzionato a riprendere Dybala, anche se un suo eventuale ritorno, almeno dal punto di vista economico sarebbe tutto sommato sostenibile.

Infatti, pagando la clausola da 20 milioni e aggiungendo un ingaggio quadriennale alla Joya di 6 milioni netti, il costo annuale (ammortizzato appunto su quattro stagioni) sarebbe di 5 milioni più i 12 milioni (ossia il lordo dell'ingaggio) per un totale di 17 milioni l'anno.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe comunque cercare un giocatore che abbia le caratteristiche di Paulo Dybala, ma non è detto che possa essere effettivamente lui il prescelto.

In ogni caso a decidere le prossime mosse di mercato dei bianconeri sarà Cristiano Giuntoli e il nuovo ds per scegliere il profilo giusto dovrebbe anche confrontarsi con Massimiliano Allegri.