In queste prime settimane di calciomercato la Juventus è riuscita a centrare due obbiettivi fissati da Massimiliano Allegri insieme alla dirigenza. Prima la conferma di Adrien Rabiot, che ha rinnovato per un altro anno il proprio contratto in bianconero, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Arek Milik, prelevato a fronte di 6 milioni di euro più uno di bonus dal Marsiglia.

Un terzo tassello importante potrebbe adesso arrivare dai quadri dirigenziali, laddove potrebbe presto accomodarsi Cristiano Giuntoli, che diversi addetti ai lavori segnalano ad ogni modo già a lavoro come nuovo direttore sportivo della Juventus.

Ormai da settimane il ds toscano starebbe cercando di liberarsi dal contratto con il Napoli che scadrà a giugno 2024, con lo stesso quasi ex ds partenopeo che avrebbe rivelato ad alcuni amici, stando a quanto svelato da Tuttosport, che il suo approdo in bianconero sarà presto definitivo: "Si, si farà, ma la settimana prossima".

Attesa per Giuntoli

Dalla confessione che Cristiano Giuntoli avrebbe fatto ai suoi amici si evincerebbe che Aurelio De Laurentiis si è finalmente convinto a liberare il suo ds con deadline fissata per la prossima settimana.

C'è chi dice che il pass di via Aurelio potrebbe concederlo entro il 30 giugno o in alternativa la prima settimana di luglio, quel che appare certo o comunque probabile è che Giuntoli sia già da tempo al lavoro sotto traccia per i colori bianconeri.

Giuntoli dovrebbe rinunciare a 4 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si sarebbero sentiti diverse volte in queste ultime settimane per arrivare ad una rescissione del contratto con la posizione di Adl che si sarebbe via via ammorbidita per andare incontro alla esigenze del dirigente toscano.

Giuntoli avrebbe anche deciso di rinunciare a 4 milioni di bonus spettanti per il titolo conquistato lo scorso anno, con il Napoli che potrebbe così risparmiare una cifra significativa liberandolo prima della naturale scadenza del contratto.

L'unico quesito che rimarrebbe in piedi, in definitiva, aleggerebbe attorno al quando e non al se, che appare oramai apparentemente scontato. Nel frattempo a curare il mercato bianconero c'è il ds 'a tempo' Giovanni Manna, che in caso di arrivo di Giuntoli potrebbe diventarne il primo e più stretto collaboratore: la Juventus, che l'ha promosso il mese scorso dalla Next Gen, avrebbe già pronto per lui un rinnovo fino al 2025.