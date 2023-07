Sergej Milinkovic-Savic continua a essere uno dei nomi più chiacchierati della sessione estiva del Calciomercato. Il centrocampista sembra essere arrivato alla fine della sua avventura a Roma, se ne sarebbe convinto anche Lotito, messo alle strette dalla scadenza del contratto fissata tra dodici mesi. Dopo anni passati a proteggere il serbo dai corteggiatori, adesso la Lazio non può più farlo, perché altrimenti rischierebbe di perderlo a zero tra soli dodici mesi. Così i biancocelesti avrebbero fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro, anche se non disdegnerebbero l'inserimento di contropartite tecniche utili a Sarri per rimpolpare una rosa che dovrà essere necessariamente più lunga e forte in vista della prossima Champions League, conquistata grazie al secondo posto dell'ultimo campionato.

Napoli e Juve si sfidano per Milinkovic-Savic a colpi di contropartite

La Juve è sul Sergente biancoceleste ormai da tempo. Allegri lo avrebbe voluto già nella sua prima esperienza in bianconeri, ma i costi elevati dell'operazione hanno sempre bloccato la trattativa. Ora però lo scenario è cambiato e la Vecchia Signora sarebbe pronta ad andare alla carica, anche se dovrà probabilmente aspettare alcune cessioni. La prima potrebbe essere quella di Zakaria al West Ham che sarebbe pronto a offrire 21 milioni per chiudere l'affare. Poi dovrebbe toccare a McKennie e Arthur, anche se hanno meno estimatori e la cosa potrebbe andare per le lunghe.

Come detto, Lotito avrebbe aperto all'inserimento di contropartite per abbassare il prezzo del cartellino di MIlinkovic-Savic e la Juve potrebbe mettere sul piatto Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, due giocatori che piacciono a Sarri.

Il primo ha già giocato nella Lazio la scorsa stagione, il secondo, dopo l'esperienza a Monza, sarebbe il regista che il tecnico ha espressamente richiesto sul mercato.

La quadra, però, non è ancora stata trovata, lasciando la porta aperta a nuovi inserimenti tra i quali, nelle ultime ore, ci sarebbe da registrare quello del Napoli.

De Laurentiis, dopo la probabile cessione di Kim al Bayern Monaco, avrebbe una cinquantina di milioni da spendere sul mercato, per la difesa ovviamente, ma anche per rinforzare altri reparti. Gli azzurri avrebbero in rosa due giocatori importanti e stimati da Sarri, il primo è il pupillo Zielinski, che il tecnico avrebbe indicato come prima scelta proprio come sostituto di Milinkovic-Savic.

Il secondo è Politano, attaccante esterno che potrebbe diventare opzione calda se Lotito non riuscisse a portare a Roma, Domenico Berardi.

La sfida a colpi di contropartite sarebbe partita tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che conserverebbero però un grande vantaggio, la volontà di Milinkovic-Savic sarebbe infatti quella di vestire la maglia bianconera per proseguire la sua carriera.