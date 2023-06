La Juventus, in queste settimane, sarebbe in attesa di ricevere una risposta da Adrien Rabiot in merito alla proposta di rinnovo annuale. Il francese si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere sul futuro e in particolare potrebbe decidere di attendere fino al 30 giugno. Ma in casa Juventus si starebbe comunque pensando ad un piano b in caso di addio del centrocampista francese. Il nome che piacerebbe di più a Massimiliano Allegri sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sarebbe un vecchio pallio del tecnico livornese che lo avrebbe voluto già in passato.

Adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per provare ad aprire una trattativa con la Lazio. Infatti, Milinkovic Savic va a scadenza di contratto tra un anno e i biancocelesti potrebbero accontentarsi di 30 milioni. La Juventus, inoltre, potrebbero avere delle contropartite interessanti come Luca Pellegrini e Nicolò Rovella da inserire nell'affare Milinkovic.

Da risolvere la questione Pellegrini

Lo scorso gennaio, la Juventus ha prestato Luca Pellegrini alla Lazio fissando il riscatto a 15 milioni. I biancocelesti vorrebbero tenere il ragazzo classe 99 ma a condizione economiche differenti. Per questo motivo, le due società, in una eventuale trattativa per Milinkovic-Savic, potrebbero decidere di parlare anche di Luca Pellegrini.

Inoltre, la Lazio sarebbe alla ricerca di un regista e a Maurizio Sarri piacerebbe molto Nicolò Rovella. Anche il giocatore classe 2001 potrebbe rappresentare una valida contropartita da inserire nel possibile affare per Milinkovic-Savic. In ogni caso la Juventus potrebbe farsi avanti per il centrocampista serbo solo in caso di addio di Adrien Rabiot.

Se il francese dovesse decidere di non rinnovare con i bianconeri, la dirigenza dirigenza dovrebbe girare su Milinkovic Savic.

Rasta in piedi anche l'ipotesi Frattesi

Come alternativa ad Adrien Rabiot, la Juventus avrebbe valutato anche David Frattesi del Sassuolo. Infatti, i bianconeri avrebbero già avuto dei contatti con il club neroverde.

Il Sassuolo valuterebbe Frattesi circa 35 milioni. Il prezzo del cartellino del giocatore classe 99 sarebbe superiore a quello di Milinkovic Savic per questo motivo, la Juventus potrebbe decidere di virare le sue attenzioni sul giocatore della Lazio. Inoltre, per Frattesi ci sarebbe da battere la concorrenza di Inter e Roma. Dunque, la corsa al giocatore classe 99 non sarebbe così semplice e il costo del suo cartellino potrebbe alzarsi. Adesso non resta che attendere il 30 giugno per capire quale sarà la risposta di Adrien Rabiot alla Juventus e solo allora si capirà come eventualmente cambieranno le strategie di mercato della società bianconera.