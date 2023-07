Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il ds della Juventus Cristiano Giuntoli vorrebbe stringere i tempi per l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea e per questa ragione starebbe valutando le cessioni di calciatori come Moise Kean e Arkadiusz Milik.

Del possibile arrivo alla Juve del belga ha Intanto espresso la propria opinione l'ex calciatore Massimo Briaschi.

Juventus, Giuntoli vorrebbe accelerare per Lukaku ma servono fondi: anche Milik e Kean rischierebbero la cessione

La Juventus e Cristiano Giuntoli sono volati negli Stati Uniti per la tournée americana dei bianconeri, ma nei prossimi giorni il direttore sportivo toscano dovrebbe tornare in Europa per cercare quelle risorse economiche necessarie per lanciare l'affondo utile all'acquisizione di Romelu Lukaku.

Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, sul mercato potrebbero finire anche Moise Kean e Arkadiusz Milik, centravanti polacco riscattato poche settimane fa da Manna per 6 milioni di euro.

Giuntoli insomma vorrebbe ottenere un tesoretto che si avvicini a quei 40 milioni di euro che il Chelsea avrebbe chiesto per la cessione a titolo definitivo del bomber belga. D'altronde la Juve con Lukaku avrebbe già trovato un accordo di massima, che vedrebbe il classe '93 pronto a firmare un contratto che lo legherebbe ai colori bianconeri per i prossimi tre anni con opzione per un quarto a 8 milioni di euro stagionali.

In ogni caso la Juventus avrebbe anche altri profili nel mirino per l'attacco come ad esempio quello di Jonathan David: il centravanti canadese del Lille ha vissuto una stagione da protagonista in Francia con un bottino da 26 reti complessive e la sua valutazione a oggi si attesterebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Juve, Briaschi: 'Lukaku in bianconero lo vedrei bene ma non sacrificherei Vlahovic per il belga'

Dell'eventuale arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus ha voluto parlare anche un ex calciatore bianconero, Massimo Briaschi che a Juvenews.eu ha detto: "Io lo vedrei bene. È un terminale offensivo che si sposa perfettamente con il tipo di calcio che sviluppa sugli esterni la Juve".

L'ex calciatore ha poi commentato l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus costretta a cedere Dusan Vlahovic per acquisire Lukaku dicendo: "Lo farei? Personalmente no. Ha più futuro davanti. Inoltre lo reputo il più forte centravanti d’Europa. Non ci fossero questioni di ingaggio in mezzo, alla Juve servirebbero entrambi".

Briaschi ha infine concluso il proprio intervento parlando del neo ds della Juventus Giuntoli, definendo un fenomeno.