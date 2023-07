Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato dell'affare che la Juventus starebbe portando avanti con lo Spezia per il profilo di Emil Holm, terzino destro svedese classe 2000.

Sul Calciomercato della Juve ha intanto detto la propria opinione il cronista Rai Giuseppe Bisantis.

Juve, Pedullà: 'Holm è un obiettivo concreto dei bianconeri e la trattativa con lo Spezia è in stato avanzato'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà è tornato a parlare a Sportitalia della Juventus e di quello che sarebbe uno degli obiettivi dei bianconeri in questa sessione di calciomercato estiva, ossia Emil Holm.

"Quello che posso dirvi è che è tutto vero: Holm è un obiettivo concreto della Juventus e la trattativa è in una fase di stato avanzato"..

Holm, attualmente in forza allo Spezia, piacerebbe a diverse squadre per la sua giovane età e per le caratteristiche mostrate: la società ligure lo valuterebbe circa 15 milioni di euro.

Pedullà ha poi parlato anche del mercato in uscita della Juve: "La Juve ha concretizzato l'uscita di Arthur alla Fiorentina e posso dirvi che ci sono anche dei bonus che potrebbero arrivare alla Juventus in base alle presenze del calciatore".

Infine, il giornalista ha parlato di quali potrebbero essere le manovre per il reparto offensivo che la Juve starebbe studiando: "In attacco?

Per quel che riguarda il colpi in entrata per la Juve ora come ora è tutto bloccato. Chiesa, ad esempio, è in stand-by".

Juventus, Bisantis: 'Giuntoli vorrà prima vendere per ottenere liquidità. Lukaku? E' sempre stato il sogno di Allegri'

Del mercato della Juventus ha parlato anche il cronista Rai Giuseppe Bisantis, il quale a Juvenews.eu ha esordito dicendo: "Giuntoli vuole sfoltire prima l’organico.

Ci sono vari esuberi da collocare. Dopodichè, la liquidità ottenuta, sarà investita in entrata".

Bisantis ha poi parlato del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juve: "Per me è la dimostrazione che Allegri è tutto fuorché indebolito dalla presenza di Giuntoli. Non è mistero che Lukaku sia sempre stato il suo sogno. Sul versante etico, il belga non mi sorprende: prima bacia la maglia dell’Inter, poi va al Chelsea e infine fa la stessa cosa con una rivale storica".

Bisantis restando in tema Juventus ha poi sottolineato come ad Allegri quest'anno non verrà chiesto di vincere, ma di lottare per le posizioni più alte della classifica.

Il giornalista ha concluso il suo intervento parlando del recente passaggio di Juan Cuadrado all'Inter, evidenziando come ormai le bandiere non esistano più nel mondo del calcio.